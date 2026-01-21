El influencer cubano Kenny Robert habló sin rodeos sobre su relación con Rachel Arderi y el reguetonero Oniel Bebeshito durante una reciente conversación con Destino en El Rancho de Destino. Aunque su conflicto con la pareja viene desde el año pasado, el creador quiso dejar claro que no guarda resentimientos.
“¿Por qué me pones en esta situación?”, respondió entre risas cuando Destino le preguntó si había hecho las paces con ellos. “Yo no tengo nada en contra de ellos. Me dolió mucho lo que pasó al principio. La he quemado muchísimo porque ese es mi contenido. Pero yo no tengo ninguna inquina. Por mucho que se ha salido de control, no tengo nada en contra de ellos”, explicó.
El creador, que se ha hecho viral con su personaje de “Jessica”, con el que suele hacer parodias de Rachel Arderi, reconoció que la situación entre ellos se salió de control, aunque insiste en que todo forma parte de su humor y estilo en redes. “Bebeshito, para mí, es el cantante de reparto más grande. Lo que él ha hecho no lo ha hecho nadie. Todo lo mío ha sido contenido, porque así es mi contenido. Pero yo no tengo nada en contra”, aseguró.
Durante la charla, Kenny reiteró que no siente rencor hacia ninguno de los dos y que el tema, aunque le dolió en su momento, ya forma parte del pasado.
Sin embargo, cuando Destino le preguntó a quién eliminaría del reality, Kenny fue tajante: “Si tuviera que eliminar a alguien del rancho sería La Diosa. No tengo nada que hablar con ella. Ella en su lugar, y yo en el mío”.
Preguntas frecuentes sobre Kenny Robert, Rachel Arderi y Bebeshito
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Cuál es el conflicto entre Kenny Robert y Rachel Arderi?
El conflicto entre Kenny Robert y Rachel Arderi comenzó después de que Rachel sufriera un accidente de tráfico y Kenny utilizara un audio de ella en uno de sus videos, lo que molestó profundamente a Rachel. Desde entonces, Kenny ha usado su personaje de "Jessica" para parodiarla, generando un distanciamiento entre ambos. Sin embargo, Kenny afirma que no tiene rencor hacia Rachel y que todo forma parte de su contenido humorístico en redes.
¿Qué opina Kenny Robert sobre Oniel Bebeshito?
Kenny Robert ha expresado que admira a Oniel Bebeshito por su talento en el género urbano cubano. Aunque su conflicto es con Rachel Arderi, Kenny ha destacado en varias ocasiones que no tiene problemas con Bebeshito y que lo considera uno de los mejores cantantes de reparto.
¿Qué relación tienen Bebeshito y Rachel Arderi en las redes sociales?
Bebeshito y Rachel Arderi mantienen una relación muy pública en redes sociales, donde comparten frecuentemente muestras de afecto y momentos familiares. Bebeshito no escatima en halagos hacia Rachel y ha dedicado canciones y mensajes románticos a su esposa, consolidándose como una de las parejas más populares en el ámbito del entretenimiento cubano.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.