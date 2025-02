Hallel Génesis responde si cantaría en Cuba y su respuesta te sorprenderá

La influencer y cantante cubana Hallel Génesis, conocida también por su relación con el rapero Tekashi 6ix9ine, ha dejado claro que su deseo de cantar en Cuba es inquebrantable.

A través de sus historias de Instagram, la joven artista respondió sin titubeos a la pregunta de una seguidora sobre si actuaría en la Isla a pesar de las críticas.

"Me encanta esta pregunta. Y la respuesta es que un millón de veces sí", afirmó con entusiasmo. Hallel Génesis, de tan solo 20 años, aseguró que su sueño es ofrecer un concierto en grande, sin importar los comentarios negativos que puedan surgir.

"De hecho, es uno de mis sueños. El día que yo haga un concierto en Cuba no va a ser en bares ni nada, va a ser gigante, en un estadio enorme, así que critiquen, no me interesa. Cuando llegue ese día, prepárense. Tengo unas ganas de que llegue ese día", exclamó en su video.

La declaración de la joven cantante ha generado reacciones encontradas en redes sociales, donde algunos seguidores la han apoyado en su deseo de presentarse en su país natal, mientras que otros han cuestionado las condiciones en las que podría llevarse a cabo un evento de tal magnitud en Cuba.

Hallel Génesis, quien ha ido ganando notoriedad en el mundo del entretenimiento, ha mostrado en varias ocasiones su amor por su tierra, lo que ha despertado el interés de sus seguidores sobre un posible concierto en la Isla. Sin embargo, aún no hay detalles sobre si existe una propuesta concreta o si se trata solo de un anhelo personal.

Su energía y determinación han quedado evidenciadas en sus palabras, dejando la puerta abierta a la posibilidad de que, en un futuro, Hallel Génesis logre hacer realidad su sueño de cantar ante el público cubano.

