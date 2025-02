Cubana cuenta los errores que no piensa repetir en EE.UU.: "No me llamen para eso"

La popular tiktoker cubana Estrellita La Calderin (@estrellitalacalderin), publicó un video en el que enumera los errores que, según ella, no volverá a cometer viviendo en Estados Unidos. Algunos son consejos muy específicos para los cubanos recién llegados a Miami.

Entre los primeros puntos que mencionó está el de abrir las puertas de su casa a conocidos o familiares que llegan al país.

"En mi casa no quiero a nadie. No me llames que un vecino, que un pariente, que una familia, para que se quede en mi casa un tiempo... No, no, no, conmigo no cuenten en este país para eso", sentenció.

La influencer cubana es conocida en las redes sociales por compartir su experiencia como inmigrante en Estados Unidos. Tiene más de 300 mil seguidores en Instagram. En su video destacó cómo la privacidad y la tranquilidad del hogar se ven afectadas al recibir a otras personas recién llegadas a Miami.

"Tener tu independencia es una cosa súper valorada en este país. Lograr ser independiente, lograr tu rinconcito, tu paz, tu iglesia… Es el sueño americano (...) Cuando traes a una persona para tu casa, se rompe tu privacidad. Ya tu esposo no puede andar sin camisa, ya no puede andar en calzoncillos y se limita lo que se puede hablar".

Otro de los errores que aseguró no repetir es el de prestar su crédito o dinero a otros. "Eso no se hace con nadie. No presto dinero. Porque cuando lo necesitas y lo pides, se pelean contigo. Si quieres que alguien se pelee contigo, préstale dinero. No, negativo", expresó de forma contundente.

Tampoco está dispuesta a prestar su carro: "Ese es otro error, que más nunca. Si se te rompió el tuyo, hazme el favor de ir a un mecánico y resuelve tu problema, pero mi carro no me lo pidas".

En cuanto a celebraciones, la influencer fue clara: "Si vas a celebrar tu cumpleaños en un restaurante donde yo tengo que ir, llevar tu regalo y pagar la cuenta también, a mí no me invites. No me vayan a invitar".

Por último, abordó el tema de las recomendaciones laborales, afirmando que no volverá a poner su palabra por nadie. "La gente no quiere trabajar. Le explicas cómo es el trabajo, pones tu cara con el supervisor, y al final te dicen: 'Eso es demasiado, no sé cómo pudiste'. Y te hacen quedar mal. No hay recomendación para nadie, ni familia, ni marido, ni compañero".

El video ha generado debate entre sus seguidores, muchos de los cuales compartieron sus propias experiencias y errores que tampoco están dispuestos a repetir en Estados Unidos.

Preguntas frecuentes sobre los errores que no se deben cometer en EE.UU. según cubanos inmigrantes