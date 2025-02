"Lo que quepa, me lo llevo": La difícil realidad de hacer paquetes para Cuba y no poder mandar todo

Un video publicado en TikTok por una cubana que vive en Houston -Estrellita Calderín (@estrellitacalderin) ha conmovido a miles de personas al mostrar a su madre preparando paquetes para enviar a familiares y amigos en la isla, enfrentando las limitaciones de espacio y peso. En el video, cargado de emociones, se observa cómo intenta organizar regalos y artículos esenciales mientras mantiene un diálogo con su hija, quien resalta la dificultad de decidir qué llevar y qué dejar atrás.

La mujer, conmovida, responde: "Quiero llevarle algo a todas las personas que me van a visitar y que me van a ver". Estas palabras reflejan no solo el amor y el compromiso de las familias emigradas hacia sus seres queridos en Cuba, sino también la frustración y la impotencia de no poder hacer más frente a las restricciones de equipaje y las necesidades apremiantes en la isla.

Las reacciones no se hicieron esperar. Una usuaria comentó: "Es triste, uno quiere llevar todo, pero siempre hay que dejar algo atrás porque no cabe". Otra añadió: "Nada genera más estrés que hacer maletas para Cuba. Quieres ayudar a todos, pero es imposible". Algunos también resaltaron la empatía y el sacrificio de esta mujer. Un usuario expresó: "Que Dios la bendiga, qué corazón tan bondadoso".

La situación de escasez en Cuba, agravada en los últimos años, obliga a las familias emigradas a ser un pilar fundamental de apoyo para quienes residen en el país. Artículos de primera necesidad como medicinas, alimentos y ropa suelen formar parte de los envíos, lo que muchas veces representa un esfuerzo económico y emocional significativo para quienes están en el extranjero.

Además de reflejar la realidad de miles de cubanos en el exilio, el video ha despertado nostalgia, tristeza y un sentido de solidaridad entre los internautas. "Es duro, pero lo que envías hace feliz a las personas, aunque sea por un rato", comentó un seguidor, mientras otro apuntó: "Lo más importante es el detalle de acordarse de cada persona. Un gesto vale mucho".

Esta historia, compartida con sencillez pero con gran carga emocional, pone de manifiesto la realidad cotidiana de miles de cubanos que, a pesar de la distancia, buscan aliviar las carencias de sus seres queridos en la isla, llevando consigo no solo maletas, sino también el peso de la responsabilidad, el amor y la esperanza.

