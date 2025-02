María Elvira Salazar: "Los republicanos tenemos 4 años para ayudar a los cubanos I-220A"

Se puede decir más alto, pero no más claro. La congresista republicana María Elvira Salazar ha pedido tiempo y un voto de confianza para resolver la situación migratoria de los 550.000 cubanos que han entrado en Estados Unidos con la figura migratoria I-220A (orden de libertad bajo palabra). "Tenemos cuatro años para probar que los republicanos podemos ayudar a los I-220A", dijo visiblemente airada al final de un vídeo grabado en su oficina, donde expone todas las gestiones infructuosas que hizo durante la Administración Biden.

En poco más de tres minutos de grabación, la congresista responde a las críticas que cuestionan si ella "hizo o no hizo" la pasada legislatura por los I-220A. "Aquí va un resumen de lo que hice en los dos últimos años y quiénes son los verdaderos responsables", señaló Salazar en referencia a los demócratas.

Según explica, la primera vez que intercedió a favor de los I-220A fue en el año 2023, cuando se encontró con el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en la ciudad de Miami. En ese momento, añade, él no entendía qué era la I-220A y tuvo que preguntarle a sus asistentes. Después de ese primer encuentro, asegura que hubo otras tres reuniones en su oficina congresional en Washington y varias conversaciones a través del celular.

"Aquí hay un ejemplo de las docenas y docenas y docenas de textos", que Salazar afirma haber intercambiado con Mayorkas a través del teléfono, "pidiéndole que, por favor, se ocupara de la I-220A", señaló mostrando capturas de esas conversaciones.

En esencia, lo que ella pedía al secretario de Seguridad Nacional era que "metiera un plumazo" a los 550.000 cubanos con I-220A, de manera que pudieran acceder al "Parole in Place" o al "Parole in Country". En su opinión, la anterior Administración tenía la autoridad para hacer "que todos los que están ya en Estados Unidos puedan coger Parole y de ahí, acogerse a la Ley de Ajuste Cubano".

María Elvira Salazar defiende que aparte de haber hablado con secretario de Seguridad Nacional y de mandarle docenas de mensajes, su equipo en Washington DC envió cincuenta e-mails a DHS (Departamento de Seguridad Nacional), dirigido al staff de Mayorkas, recordándole el poder que tenían de dar un 'plumazo' y conceder el "Parole in Place" a los cubanos con I-220A para que estos se pudieran acoger a la Ley de Ajuste Cubano.

Pasaron los meses y no fue hasta el verano de 2024, que la oficina de la congresista se dio cuenta de que se estaba produciendo una "irregularidad muy grande" porque entraba una familia y al padre le daban Parole y a la madre I-220A. "¿Cómo es eso posible? A mí Mayorkas me dijo que eso era imposible y yo le dije que le iba a probar que eso sí estaba ocurriendo", recuerda Salazar.

Para demostrarle al secretario de Seguridad Nacional que eso sí estaba pasando, le pidió a sus seguidores que le enviaran sus casos y recibió "más de 70.000 e-mails en la oficina de Miami". Toda esa información, la congresista asegura que la envió a la DHS. "A la gente de Mayorkas le enviamos miles y miles de casos documentados donde estábamos explicando, específicamente, la situación de la separación familiar porque los demócratas dicen que ellos no separan a las familias", recalcó.

"En octubre y noviembre de 2024, antes de las elecciones nos ignoraron y le pedí a Mayorkas nuevamente darle 'Parole in Place' a los cubanos. Los demócratas y la Administración Biden hubieran podido resolver perfectamente este problema porque ellos fueron los que empezaron a darle a los cubanos esto que se llama la I-220A, que yo no entiendo bien por qué pasó. Los cubanos son el único grupo en este país que tiene la posibilidad (de nacionalizarse) porque tienen una cosa que se llama la Ley de Ajuste Cubano. Pueden acogerse a ella y convertirse en ciudadano americano. Los demócratas tenían en su mano la posibilidad. Vamos a esperar en estos cuatro años con el presidente Trump. Tenemos cuatro años más para probar que los republicanos podemos ayudar a la gente que tiene la I-220A", concluyó no sin antes lanzar un dardo envenenado: "Si usted tiene algún otro comentario, enviémelo y si usted puede haber hecho algo más, entonces me lo dice para entonces yo hacerlo".

Su frase final parece ir dirigida a personas como el abogado de Florida Willy Allen, experto en Inmigración, que arremetió la semana pasada contra María Elvira Salazar al considerar que el proyecto de ley que ella quiere llevar al Congreso para dotar de estatus legal a los I-220A es "un insulto" porque eso ya está recogido en la Ley de Ajuste Cubano y, en su opinión, lo único que hay es que aplicar esa norma ya existente a los I-220A.

A raíz de esa entrevista concedida a CiberCuba, muchos aprovecharon se dejaron llevar por la marea para criticar a la congresista, que ahora recuerda a todos que la legislatura tiene cuatro años y que Trump solo lleva un mes de presidencia.