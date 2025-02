Los cubanos con I-220A no preocupan al abogado de Inmigración Willy Allen: "Van a ganar"

El prestigioso abogado de Florida Willy Allen ha asegurado en declaraciones a CiberCuba que no le preocupan los cubanos que entraron en Estados Unidos con un I-220A (orden de libertad bajo palabra), que se concede a personas que han sido detenidas y puestas en libertad por oficiales de Inmigración bajo la condición de asistir a audiencias de Inmigración en Corte.

En una entrevista concedida a esta plataforma, Allen envió un mensaje de optimismo a los I-220A: "Vamos a ganar en una Corte Federal. Presenten un asilo fuerte. A lo mejor tenemos que batallar", dijo.

Lo más leído hoy:

A juicio del reputado abogado de Miami, "tú no puedes quitar ahora la residencia a 100.000 cubanos que entraron con I-220A", señaló tajantemente.

El abogado hizo estas declaraciones, en la misma entrevista en la que afirmó que "es cero", la posibilidad de que sean detenidos o deportados los beneficiarios de parole y reunificación familiar cuyos trámites han sido suspendidos por USCIS esta semana.

En la misma entrevista, Allen criticó a la congresista María Elvira Salazar que ha anunciado un proyecto de ley para dar estatus legal permanente a los cubanos con I-220A. En opinión del abogado está hablando "cascarita de caña".

"Públicamente he pedido perdón por haber votado por ella dos veces. María Elvira, que era amiga mía, lo que está diciendo es una falta de respeto a cualquier persona pensante. Me insulta. Ella bien sabe que no hay que presentar un proyecto de ley. La ley existe desde 1966. Dos congresistas americanos de Miami propusieron la Ley de Ajuste Cubano que firmó el presidente demócrata, Lyndon B. Johnson, cuando los cubanos eran insignificantes y no tenían poder ninguno. Ya la ley existe. Se llama la Ley de Ajuste Cubano", recalcó Willy Allen.

Además, añadió que el congresista Lincoln Díaz-Balart, "de una forma brillante", la incluyó en 1996 dentro de la Ley de Democracia para Cuba. "Esa ley ya existe. Esa congresista se está burlando de nosotros. Ella no puede proponer nada. Está hablando cascarita de caña. Es un insulto", insistió.

Allen recomienda a María Elvira Salazar que siga haciendo "algo brillante" que hizo en el pasado y que fue denunciar irregularidades administrativas que concedían estatus migratorios distintos a matrimonios que entraban juntos a Estados Unidos.

El abogado hizo estas declaraciones a raíz de que esta semana se hiciera pública la paralización de los trámites en USCIS de cubanos que han entrado legalmente a Estados Unidos a través de parole humanitario y reunificación familiar. En ambos casos pueden acogerse a casos de asilo, amparos familiares y a la Ley de Ajuste Cubano, que les permite acceder la 'green card' (residencia) al año y un día de estar en Estados Unidos.

Desde que asumió su mandato, el presidente Donald Trump ha eliminado el parole, ha hecho desaparecer la aplicación CBP One, que permitía pedir cita en al frontera para optar por medidas que permitieran entrar en Estados Unidos; ha cancelado el TPS (Estatus de Protección Temporal), que favorecía a 300.000 venezolanos; ha iniciado las deportaciones a Guantánamo y ha empezado a ejecutar deportaciones a Venezuela y Colombia.