Tekashi 6ix9ine ha vuelto a avivar su rivalidad con Anuel AA, lanzando explosivas declaraciones sobre su relación con Yailin La Más Viral. Durante una entrevista con el locutor puertorriqueño Molusco, el artista neoyorquino afirmó que su romance ocurrió después de que Anuel le diese la espalda tras haberlo impulsado en el mercado estadounidense.

"A mí me buscaron y yo hice famosa a la gente. Yo te hice famoso aquí, donde están los dólares, donde importa", aseguró 6ix9ine, dejando claro que, según él, Anuel solo tuvo impacto en Puerto Rico hasta que lo ayudó a consolidarse en Estados Unidos. Sin embargo, el neoyorquino expresó su resentimiento al afirmar que, pese a su apoyo, Anuel lo traicionó y lo llamó "chota".

El punto más polémico de sus declaraciones llegó cuando 6ix9ine mencionó explícitamente a Yailin, su exesposa y expareja de Anuel AA. "Me diste la espalda, me llamaste chota y estuve con tu esposa", dijo el rapero, pareciendo insinuar que su romance con Yailin fue una represalia directa contra Anuel. Estas palabras han generado un fuerte revuelo en redes sociales, donde sus palabras no han pasado desapercibidas.

Hasta el momento, ni Anuel ni Yailin han respondido públicamente a estas declaraciones. La relación entre 6ix9ine y Yailin terminó hace varios meses, tras una etapa marcada por la polémica y constantes altibajos.

Mientras la controversia sigue creciendo, 6ix9ine parece haber dejado atrás su capítulo con Yailin y se muestra completamente enfocado en su nueva relación con Hallel Genesis, con quien ha compartido momentos románticos en redes sociales, dejando claro que ha cerrado ese capítulo de su vida. Sin embargo, sus declaraciones han reavivado el conflicto con Anuel, un enfrentamiento que, a pesar del tiempo transcurrido, sigue lejos de terminar.

Aquí, la entrevista completa:

