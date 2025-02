Turista española viaja a Cuba y queda impactada por la realidad en la isla: "Los cubanos no merece esto"

La joven española Carolina Márquez compartió recientemente en TikTok su experiencia durante un viaje a Cuba, dejando a miles de usuarios conmovidos con su testimonio.

En su publicación, titulada "Momentos que alteraron la química de mi cerebro en Cuba", la joven incluyó diversas imágenes que retratan la pobreza, la escasez y las dificultades diarias que enfrentan los cubanos.

Lo más leído hoy:

Su video rápidamente se viralizó en su perfil @_srtamarquez, acumulando más de siete millones de vistas, miles de comentarios y reacciones divididas.

En una de sus fotos más conmovedoras, se puede leer el mensaje: "Darme cuenta de todo lo que tenemos y a veces no valoramos... Llorar de impotencia, porque los cubanos no merecen esto. Ojalá algún día pueda cambiar". Este texto acompaña la imagen de una niña en las calles de Trinidad, un pueblo colonial que a pesar de su belleza arquitectónica, refleja las carencias del país.

El video ha generado un intenso debate en TikTok y otras plataformas. Mientras muchos usuarios agradecieron a Márquez por mostrar la realidad de Cuba, otros argumentaron que la situación del país es consecuencia del embargo de Estados Unidos y no del gobierno cubano.

Entre los comentarios más destacados, se encuentran los de cubanos dentro y fuera de la isla que confirmaron su testimonio: "Soy cubano y todo lo que dice es 100% REAL. Cuba necesita un cambio ya", afirmó un usuario. Otro escribió: "Gracias por reflejar la realidad y por ver y decir quién realmente somos, un pueblo lleno de carencias pero que aún así tiene una sonrisa".

Sin embargo, también hubo quienes defendieron al gobierno cubano, atribuyendo la crisis económica a las sanciones impuestas por Estados Unidos. "La pobreza extrema en Cuba no es solo por el comunismo, sino por el bloqueo de EE.UU., que lleva más de 60 años cortándole el acceso a comida, medicinas y recursos", señaló otro usuario.

Una de las dudas más recurrentes entre los comentarios fue sobre la posibilidad de que los cubanos puedan acceder a las playas de su propio país. Varias personas preguntaron por qué los ciudadanos no disfrutan de estas áreas turísticas, a lo que Carolina Márquez respondió: "La mayoría no pueden ir por falta de dinero, lejanía, transporte público nulo, muchos no tienen coche, y aunque lo tengan, la escasez de gasolina hace que casi nunca haya".

El impacto de este video sigue creciendo en redes sociales, evidenciando una vez más el debate polarizado sobre la situación de Cuba. Lo que para algunos es una denuncia necesaria, para otros es una manipulación de la realidad. Lo cierto es que la publicación de Carolina Márquez ha servido para visibilizar la crisis que enfrenta la isla y generar conciencia sobre las condiciones en las que vive su población.

Además de este post, donde mostró la realidad más dura y que viven los cubanos de a pie, también compartió otros en sus redes de su estancia como turista en la isla que, según reconoce, le costará superar.

El testimonio de la turista española Carolina Márquez no es el único que ha expuesto las contradicciones entre la imagen turística de Cuba y la realidad cotidiana de sus habitantes. En los últimos meses, varios visitantes han relatado experiencias similares tras su paso por la isla, mostrando cómo la crisis económica y social del país impacta tanto a los cubanos como a quienes llegan con la idea de disfrutar de unas vacaciones paradisíacas.

Uno de estos casos es el del canadiense Jonathon Renko, quien quedó atrapado en Cuba durante un apagón generalizado que afectó a toda la isla. En su testimonio para la cadena Global News, el turista narró cómo sus expectativas de descanso se vieron frustradas por la falta de electricidad, el deterioro de los alimentos sin refrigeración y la precariedad en los servicios básicos. Renko advirtió a otros viajeros que reconsideraran sus planes de visitar Cuba hasta que la crisis energética fuera resuelta, un llamado que se suma a los crecientes reclamos sobre las condiciones en la isla.

Otro testimonio similar es el de la diseñadora uruguaya Mila Miskovic, quien viajó a Cuba no como turista, sino con un propósito humanitario. En su relato, compartió con sus seguidores de TikTok la extrema pobreza que presenció y cómo la falta de alimentos y medicinas la llevó a cuestionar la idea de vacacionar en la isla. “Nunca había visto tanta gente pasando hambre”, afirmó, agregando que bajo ninguna circunstancia consideraría Cuba como un destino de descanso. Su video generó un amplio debate en redes, con muchos cubanos agradeciéndole por mostrar una realidad que a menudo es ignorada por el turismo tradicional.

Las dos caras del turismo en Cuba: lujo para extranjeros, escasez para los locales

Mientras turistas como Márquez, Renko y Miskovic denuncian la crisis en Cuba, otros viajeros han destacado la abundancia que experimentan en los hoteles de los cayos turísticos, donde las condiciones contrastan fuertemente con la vida en las ciudades y pueblos del país. Un ejemplo de esto es el caso de la turista canadiense Debbie Schetagne, quien publicó imágenes de la opulencia gastronómica en el Hotel Gran Muthu Imperial en Cayo Guillermo. “Alguien se pregunta sobre la escasez de comida... ¡AQUÍ NO!”, escribió en Facebook junto a fotos de mesas repletas de carnes, pescados, quesos y frutas.

Este tipo de testimonios refleja la brecha entre la experiencia de los turistas que se hospedan en resorts de lujo y la dura realidad de los cubanos que deben enfrentar la escasez de productos básicos. En su video, Carolina Márquez denunció esta desigualdad al mostrar imágenes de tiendas con estanterías llenas de un solo producto, pero donde solo se permite pagar en moneda extranjera, excluyendo a la mayoría de la población local. También documentó cómo en algunos restaurantes, la oferta era tan limitada que los clientes solo podían elegir un único plato disponible.

La situación económica de Cuba ha afectado seriamente la capacidad del país para atraer turistas. En 2024, la isla recibió apenas 1,9 millones de visitantes hasta julio, una caída significativa en comparación con años anteriores. Aunque el gobierno cubano ha intentado captar turistas a través de campañas publicitarias y nuevas inversiones en el sector hotelero, la realidad que enfrentan quienes visitan el país —con apagones, problemas de abastecimiento y crisis energética— está llevando a muchos a reconsiderar sus planes de viaje.

Turistas como testigos de una crisis profunda

El video de Carolina Márquez no solo expone su experiencia personal, sino que también refuerza una tendencia creciente: cada vez más turistas se convierten en testigos directos de la crisis cubana y deciden compartirlo en redes sociales. Su relato se suma a los de muchos otros viajeros que, al adentrarse en la vida fuera de los circuitos turísticos, han documentado la precariedad que enfrenta la población local.

Las imágenes que Márquez compartió en TikTok —edificios en ruinas, basura acumulada en las calles, niños jugando descalzos, escasez de alimentos y falta de libertad de expresión— son reflejo de lo que viven millones de cubanos a diario. Su testimonio, lejos de ser un caso aislado, es parte de una narrativa más amplia que revela las contradicciones del turismo en Cuba: mientras algunos disfrutan de un paraíso vacacional, otros descubren una realidad que, como ella misma dijo, “alteró la química de su cerebro”.

Preguntas frecuentes sobre la realidad actual en Cuba y el impacto en el turismo