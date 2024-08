Cae arribo de turistas a Cuba de enero a julio de 2024

CiberCubaercuba Foto © Playa Santa Maria

Pese a que el régimen cubano invierte 14 veces más en turismo que en Salud pública y asistencia social, la llegada de visitantes no repunta en la Isla, lo que pone cuesta arriba el objetivo de recuperar las cifras prepandemia, ya que en 2019 llegaron al país 4,2 millones de turistas. Según los datos publicados por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), Cuba registró 1.905.644 viajeros de enero a julio de 2024, unos números que se quedan por debajo de los contabilizados en el mismo período del año pasado. En total, en los siete primeros meses de este año arribaron a la Isla 15.263 viajeros menos.

Para que se entienda, las autoridades cubanas hacen una distinción entre viajeros (todo el que se desplaza de un país a otro) y visitantes extranjeros. Eso significa que en el dato de 1,9 millones de viajeros se incluyen todas las personas que entraron al país procedentes de otro país y que no necesariamente son turistas. En realidad, el dato exacto de turistas sería 1,4 millones.

Si se da por bueno este razonamiento, de esos 1,9 millones de viajeros recibidos, la mayoría son extranjeros (1.463.097), pero es justo el turismo internacional el que más ha caído de un año a otro. En total, la ONEI habla de un descenso de 26.230 visitantes procedentes de otros países. En principio, la Oficina de Estadística ubica en el top ten por nacionalidades que eligen Cuba para sus vacaciones a canadienses, cubanos residentes en el exterior, rusos, estadounidenses, alemanes, mexicanos, españoles, franceses, argentinos, italianos y "otros", en ese orden.

En cualquier caso, se mire como se mire, los datos de enero a julio no son buenos. Todo apunta a que el mes pasado ha sido malo para el turismo ya que hasta junio las cifras, aunque ajustadas, superaban las registradas en 2023. En el primer semestre llegaron a la Isla 1,6 millones de viajeros (+ 18.845 que en 2023).

Por países, todos bajan, excepto rusos, (+141%), mexicanos y argentinos, ambos con un 108% más. De esta forma, entraron a Cuba de enero a julio de este año 123.358 turistas procedentes de la Federación Rusa (35.852 más que en el mismo período de 2023); 35.086 mexicanos (2.764 más) y 28.978 argentinos (2.319 más).

De mantenerse el dato de turistas rusos llegados a Cuba se podría alcanzar el objetivo de superar los 200.000 visitantes de esta nacionalidad para este año. Para ello, las autoridades de la Isla han estado negociando con aerolíneas para aumentar el número de vuelos desde Rusia. Planean atraer a inversores y empresas hoteleras de ese país al sector turístico cubano.

Aunque Canadá sigue siendo el principal emisor de turistas a la Isla se ha notado este año un descenso interanual 7.911 visitantes. Esto podría deberse a la advertencia que hizo el Gobierno canadiense sobre los riesgos de veranear en Cuba. Las autoridades del principal país emisor de turistas recomendaron “extremar la precaución”, debido al incremento de la violencia y la delincuencia, la escasez de artículos de primera necesidad, tales como alimentos, medicinas y combustible, y el deterioro de las infraestructuras hoteleras.

De igual forma, los cubanos residentes en el exterior se mantienen como segundo cliente del mercado turístico de la Isla, pero este año han registrado una caída importante de 30.280 visitantes.

También ha bajado mucho el mercado español con 11.797 turistas menos, siendo, de hecho, el segundo que más baja. Le sigue Italia, con 5.520 viajeros menos en el mismo período del año pasado.

En la siguiente tabla, que por motivos obvios la ONEI no compara con 2019, que es el dato prepandemia con el que se puede medir la recuperación en la llegada de turistas, puede verse que el mes más flojo del año fue junio con 134.948 turistas internacionales arribados a Cuba. El mejor dato corresponde a marzo, coincidiendo con las vacaciones de Semana Santa, que atrajo a la Isla 281.139 turistas.

Además, según el gráfico, los datos de la temporada alta (primer trimestre del año) superaron a los registrados el año pasado, por lo que el descenso se ha dado, sobre todo, entre abril y julio.

La epidemia del Oropuche tampoco ayuda a atraer turismo a la Isla. Este mes de agosto las autoridades de salud de EE.UU. emitieron una alerta de nivel 2 por virus del Oropouche en Cuba y recomendaron a embarazadas no viajar al país. Pese a la falta de transparencia del Ministerio de Salud Pública, los datos de fallecidos por complicaciones han trascendido a través de las redes sociales. Así CiberCuba tuvo acceso al testimonio de un padre que perdió a su hija de 3 años de un contagio, complicado con una meningitis.

No ayudan tampoco quejas como la de la tiktoker argentina Georgi, que este mes denunció las malas condiciones en un hotel All Inclusive de Varadero, donde el buffet de comida carecía de variedad, la pizza no tenía queso y los panes estaban "como una piedra".

Justamente esta semana la cubana Yanelys González puso una denuncia por el robo de 70 mil pesos cubanos ocultos en su equipaje, mientras se hospedaba en el hotel Grand Memories Santa Maria, de Villa Clara.