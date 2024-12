La diseñadora uruguaya Mila Miskovic no ha dudado en compartir con sus miles de seguidores de TikTok su viaje a Cuba, donde viajó para llevar ayuda humanitaria a las comunidades más vulnerables del país. Al regreso de este viaje, la uruguaya se tomó un tiempo para responder a un comentario crítico que cuestionaba los viajes a Cuba por parte de turistas extranjeros.

En un video, la diseñadora comenzó diciendo: “Acabadita de llegar de Cuba del aeropuerto. Quiero charlar de Cuba y de muchos comentarios. Estoy de acuerdo contigo, no sé en qué mente la gente va de vacaciones a Cuba. Entiendo a los cubanos que van a ver a sus familias”. Acto seguido, explicó que durante su viaje recorrió pueblos muy pobres, a los que ni siquiera los taxis se atrevían a entrar, para donar medicinas, alimentos y juguetes. Miskovic destacó que la experiencia fue desgarradora y reveladora: “Nunca había visto tanta gente pasando hambre, tanta necesidad”.

La diseñadora enfatizó que el objetivo de su visita fue ayudar y aprender, no vacacionar, subrayando que incluso canceló un viaje planeado para esquiar en Colorado con el fin de destinar sus recursos y tiempo para ayudar en Cuba. “Para mí fueron días de aprendizaje. No tengo palabras para describir Cuba”, comentó, agregando que quedó profundamente impactada por las sonrisas de más de 400 niños a los que entregó juguetes personalmente.

En su declaración, también respondió a las críticas recibidas por sus intenciones de ayuda: “A todas esas personas que dejaron esos comentarios: paren. Si ustedes no quieren ayudar, nadie está aquí para juzgar a nadie. Pero no paren a otras personas que quieren ayudar o colaborar con esos niños”. Además, aseguró que las donaciones sí llegaron a las manos de quienes las necesitaban y llamó a no desalentar a quienes tienen la intención de colaborar con los cubanos en situación de vulnerabilidad.

La diseñadora uruguaya, que cuenta con más de 500 mil seguidores en TikTok, concluyó su mensaje recalcando que su viaje fue una “odisea” llena de desafíos logísticos y emocionales, pero que valió la pena por el impacto positivo que tuvo en la vida de cientos de personas. También dejó claro que, bajo ninguna circunstancia, consideraría a Cuba como un destino vacacional, debido a las extremas carencias que observó, como la falta de comida, agua potable y servicios básicos.

El video ha generado un amplio debate en redes sociales, donde muchos usuarios, entre ellos cubanos, han aplaudido el trabajo de esta uruguaya y han valorado su esfuerzo y solidaridad.

Durante los días previos, Mila Miskovic estuvo compartiendo vlogs de su viaje a Cuba, mostrando como repartieron juguetes y ayuda entre las personas de la isla.

