Sandro Castro: "Yo creía que éramos igualdad, pero somos desigualdad"

Sandro Castro, el nieto del dictador cubano Fidel Castro, compartió un video en el que claramente se burla de las críticas que ha recibido en los últimos meses por su vida de lujos y ostentación mientras gran parte de sus compatriotas vive en la pobreza.

El joven difundió una grabación con un amigo, llamado David, en el que ambos, aparentemente borrachos o drogados, aparecen hablando sandeces y cosas incoherentes.

Lo más leído hoy:

"Yo creía que éramos igualdad, pero somos desigualdad, David", dijo, burlándose de un cubano que días atrás recordó la falsa igualdad de clases en Cuba que se inventó Fidel Castro en su tiempo.

"Y te voy a decir algo claro, en la perfección está la imperfección, David, porque el que quiera vivir la vida perfecta, es esclavo de una vanidad y al final no es feliz ni él mismo", agregó.

En otro momento del video, Sandro enseña una botella de cerveza Cristal y asegura que "llevaba rato buscándola". A lo cual su amigo responde que él encontró kétchup.

"Pero cuidado con mi amiga la tarántula, que tiene mucho veneno", concluye el nieto del dictador.

Esta semana Sandro se sumó al trend viral de la canción Not Like Us, de Kendrick Lamar, de una manera muy particular: derrochando cerveza Cristal en la entrada de su bar Efe, en El Vedado. Una muestra de egolatría e insensibilidad, dado que la Cristal, a pesar de ser una bebida alcohólica nacional, está ausente de los mercados cubanos, lo que la convierte en un lujo.

En el video, Sandro aparecía vestido completamente con ropa Nike: sudadera, pantalón y zapatos. Mientras baila camina hacia la cámara con las cervezas en la mano, hasta que comienza a agitarlas y deja salir la espuma.

"Goza, pelota, que el mundo vea la igualdad de clases que tu abuelo se inventó", fue uno de los comentarios en la publicación en Instagram.

Otro video que generó controversia en redes sociales fue su excéntrica felicitación por el Día de los Enamorados, el pasado 14 de febrero.

Con una alta carga de incoherencia, se presentó ante la cámara con dos rosas envueltas en plástico, una roja y otra amarilla, que cruzaba sobre su pecho mientras dirigía un mensaje a sus seguidores.

Unas semanas antes, en una muestra flagrante de insensibilidad y desdén hacia el dolor nacional, fue visto de juerga el mismo día en que Cuba cumplía un Duelo Oficial en honor a 13 militares fallecidos en Holguín.

Preguntas frecuentes sobre la controversia de Sandro Castro y la desigualdad en Cuba