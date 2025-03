El ‘cubaneo’ y la adaptación del emigrante: Youtuber cubano en México reflexiona y desata debate

El youtuber y creador de contenido cubano Michel Crónicas, radicado en México, ha generado un intenso debate en redes sociales tras publicar un video en el que reflexiona sobre la dificultad que tienen algunos cubanos para adaptarse a la cultura mexicana. En su mensaje, destaca que, aunque existen muchas similitudes entre ambos países, también hay diferencias culturales que pueden generar fricciones si los migrantes no logran integrarse adecuadamente.

Michel reconoce que Cuba y México son "pueblos hermanos", con lazos históricos y culturales profundos. Sin embargo, enfatiza que hay un "choque cultural" que puede afectar la experiencia migratoria.

Lo más leído hoy:

“Hay un arraigo muy fuerte de los cubanos hacia su cultura, lo que llamamos 'cubaneo', que es parte de nuestra identidad. Eso está bien, pero puede convertirse en un problema si al llegar a otro país queremos imponerlo y no nos adaptamos", señala en el video publicado en su perfil de TikTok @michelcronicas.

El video generó una ola de comentarios en TikTok, con opiniones divididas entre quienes apoyan la postura de Michel y quienes la rechazan.

Algunos usuarios coincidieron con su análisis, asegurando que han notado esa actitud en ciertos cubanos residentes en México. "Muy cierto, en ocasiones lo he vivido con algunos cubanos", comentó una seguidora. Otros destacaron la importancia de la adaptación cultural como clave para una migración exitosa: "Es importante conocer la nueva cultura e irse integrando poco a poco. No se trata de competir, sino de fluir y respetar", escribió otro usuario.

Por otro lado, hubo quienes criticaron sus declaraciones, cuestionando la idea de que la falta de integración sea un problema exclusivo de los cubanos. "No sé cómo puede ser arrogante alguien que ha vivido hambreado toda su vida", respondió un internauta. Otro usuario rechazó la premisa de la "hermandad" entre ambos pueblos: "Jajajaja, no creo. México no es pueblo hermano de Cuba".

Esta no es la primera vez que Michel aborda la situación de los cubanos en México. En otros videos, ha comparado su vida en Cuba con su experiencia en el país azteca, resaltando la escasez de productos en la isla y la falta de oportunidades para progresar.

En una reciente visita a Cuba, Michel compartió un video en el que mostraba las dificultades para conseguir alimentos básicos y la crisis energética que enfrenta la isla. "En Cuba no tengo ni queso, ni café, ni frutas, ni yogur, ni pan. Solo el pan de la bodega", comentó en una de sus publicaciones.

Además, ha respondido a críticas y estereotipos sobre los cubanos en México, como la creencia de que muchos dependen económicamente de una pareja mexicana para regularizar su estatus migratorio. "Si un migrante paga impuestos, se adapta y respeta la cultura, merece respeto", declaró en una ocasión.

También ha enviado mensajes a los cubanos que intentan llegar a EE.UU., animándolos a considerar a México como un destino viable en lugar de una simple escala. "México también es un país de oportunidades si sabes aprovecharlas", expresó en un video dirigido a sus compatriotas varados en la frontera.

El video de Michel Crónicas reabre el debate sobre la integración de los cubanos en México y el proceso de adaptación que enfrentan los migrantes en general. Mientras algunos ven sus palabras como un llamado a la reflexión y a la apertura cultural, otros consideran que estigmatiza a la comunidad cubana.

Lo cierto es que sus declaraciones han vuelto a poner sobre la mesa una discusión que trasciende fronteras: el equilibrio entre preservar la identidad propia y abrazar la cultura del país que recibe a los migrantes.

Preguntas frecuentes sobre la adaptación de cubanos en México y el impacto cultural