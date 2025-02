"En Cuba por más que me esfuerce no puedo alcanzar mis sueños": Youtuber cubano, de visita en la isla, cuenta lo que más valora de vivir en México

El youtuber cubano Michel Crónicas, que vive en México pero se encuentra actualmente de visita en Cuba, ha generado un intenso debate en redes sociales tras compartir un video en el que compara la vida en ambos países. En su publicación, que rápidamente se volvió viral en TikTok, Michel expone las dificultades de la cotidianidad en la isla y lo que más valora de su vida en el país azteca.

“Soy cubano viviendo en México, pero ahora estoy de visita en Cuba y te diré por qué valoro tanto mi vida en México”, comienza @michelcronicas diciendo en el video, antes de enumerar las carencias que sufre durante su estancia en la isla. “En Cuba no tengo ni queso, ni café, ni frutas, ni yogur, ni pan, ni mantequilla, no tengo nada para desayunar, solo tengo el pan de la bodega, este pequeño pancito que dan, uno por persona cada día”, explica mientras muestra el único alimento disponible en la mesa.

Lo más leído hoy:

El youtuber continúa señalando la diferencia en el acceso a los productos básicos. “En Cuba no tengo un OXXO o una tiendita de la esquina para comprar lo que se me antoje, pan con perro, pan con jamón, pan con croquetas y pan con pasta, y bueno, y refresco”, dice, en referencia a la facilidad con la que en México puede conseguir alimentos, algo que en la isla es un lujo. “Aquí en Cuba no se compra lo que se quiere, se compra lo que hay, no lo que se antoja, lo que aparece”, agrega.

Michel también denuncia las dificultades que enfrenta debido a la crisis energética del país. “En Cuba no tengo corriente eléctrica y los pocos alimentos que se consiguen se me pueden echar a perder”, lamenta. Además, menciona otro obstáculo diario: la falta de conexión a internet. “En Cuba no tengo internet en mi casa, así que vivo desconectado del mundo”, dice, resaltando la diferencia con su vida en México.

El testimonio de Michel ha provocado una ola de reacciones en redes sociales, con miles de comentarios y debates sobre la realidad cubana. “Me da tristeza, entonces estamos bendecidos aquí en México”, comentó un usuario al ver la precariedad mostrada en el video. “México tiene todo, mi México lindo”, escribió otro, orgulloso de las oportunidades que ofrece su país. “Qué pena de país, ¿qué se necesita para que regrese la gloria de ese país?”, cuestionó un seguidor, reflejando la preocupación de muchos.

Algunos usuarios hicieron comparaciones entre la situación de Cuba y las dificultades que también enfrentan en México. “Soy mexicano viviendo en México y tampoco tengo electricidad, me la cortaron porque no pagué”, bromeó uno de los espectadores del video. Otros se sorprendieron por la falta de productos básicos en la isla. “Como que no tienen café?”, preguntó un internauta incrédulo. “¿Entonces lo de las tortas cubanas ya ni hablamos, verdad?”, comentó otro con ironía.

No faltaron quienes mostraron su admiración por la forma en que Michel habla sobre México. “El ama y respeta nuestro país más que muchos mexicanos, para mí él es un hermano mexicano”, escribió un seguidor. También hubo quienes le preguntaron si su seguridad podría estar en riesgo por sus publicaciones. “¿Michel no perjudica su seguridad al hacer estos videos exponiendo la cruel realidad en Cuba?”, comentó un usuario, a lo que el youtuber respondió: “Cuba debe cambiar y creo que cada cubano tiene que aportar su granito de arena”.

Esta no es la primera vez que Michel Crónicas documenta la crisis en Cuba. En días recientes, compartió un video en el que muestra su casa y su barrio completamente a oscuras por un apagón ocurrido a las siete y media de la noche. “Esto es Cuba, esto es Cuba real. Apagón, 7:30 de la noche, algunos vecinos tienen sus lámparas recargables, pero miren el patio, apagón, apagón, apagón”, relató mientras caminaba por su hogar. También mostró su frustración al no poder continuar con sus actividades diarias. “Esto es diario, diario, diario. Estos malditos apagones te impiden hacer las cosas en la casa”, expresó con indignación.

En otro video reciente, el youtuber documentó la realidad de los precios de los alimentos en la isla. En una salida a comprar comida junto a su padre, mostró la dificultad de conseguir productos y los elevados costos en el mercado. “Las piñas pequeñas y verdes se venden a 200 CUP cada una, los pepinos a 150 CUP por libra, los limones a 600 CUP por libra, los pimientos verdes a 250 CUP y los tomates pequeños, algunos aún verdes, también a 250 CUP por libra”, detalló. Michel explicó que el salario promedio de un profesional en Cuba es de 4,500 CUP mensuales, cifra que resulta insuficiente para cubrir las necesidades básicas de una familia.

Su testimonio sigue generando impacto en redes sociales, donde cada vez más personas reaccionan y comparten su experiencia. Mientras Michel Crónicas continúa documentando su visita a la isla, el debate sobre la crisis cubana y las diferencias entre su vida en México y en Cuba sigue en aumento.

Preguntas frecuentes sobre la situación en Cuba y las comparaciones con México