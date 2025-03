Haydée Milanés y El B estrenan "Duele", un desgarrador tema dedicado a Cuba

Haydée Milanés y el rapero Bian Oscar Rodríguez, El B, estrenaron el 28 de febrero “Duele”, una desgarradora colaboración musical que dedicaron a su tierra natal y que de principio a fin es una invitación a luchar por una Cuba libre.

La canción llegó acompañada de un videoclip que incluye imágenes de estos más de 60 años de dictadura marcados por el exilio, la separación de incontables familias cubanas, las penurias y la represión que día tras día sufre el pueblo de la isla.

“¡Mi gente! Ya pueden escuchar en YouTube el sencillo ‘Duele’, una canción de amor que ha nacido de nuestras almas; es un grito de dolor por los nuestros, de amor a nuestra tierra, a nuestros ancestros. Es una petición a lo más supremo, un decreto de libertad y luz, de justicia, de compromiso y unidad para nuestro espacio original, Cuba duele, porque ya es hora, porque merecemos un milagro para nuestra tierra, para nuestras vidas”, compartió Haydée en su Instagram al anunciar el estreno.

“Un placer haber sido parte de esta canción hecha para enamorar a los cubanos a luchar por la libertad que merece nuestro pueblo. Abajo la dictadura, vivan la libertad y el amor”, escribió el exintegrante de Los Aldeanos en YouTube tras el lanzamiento del tema.

La letra de la canción resume el dolor de miles de cubanos dentro y fuera de su país que ven crecer la decadencia y la desesperanza: “Mi vida, no sabes el tormento que siento en el alma si te pienso / Y es que no entiendo la razón, que vivas con este dolor / Eres la herida que me desgarra por dentro (...) Por lo que quieras danos una primavera, quítame todas las penas, llévate todos mis miedos / Yo ya no puedo, ya no puedo y ya no quiero ocultar detrás del velo del engaño la verdad”.

