Alexis Valdés recuerda a Paulo FG tras su muerte: "Yo tampoco olvidaré tus canciones"

El humorista cubano Alexis Valdés lamentó la muerte del cantante Paulo FG este sábado 1 de marzo, en un accidente de tránsito en La Habana.

Valdés recordó la amistad y los momentos compartidos con el artista a lo largo de los años. En un emotivo mensaje en sus redes sociales, expresó su pesar y destacó las cualidades que hicieron de Paulo FG una figura emblemática de la música cubana.

"Qué gran pena. Qué buen tipo Paulo FG. Siempre tan cariñoso conmigo. Lo conocí creo que en el 1982 cuando cantaba con el grupo Galaxia, donde también estaba Ángel Bonne y otros músicos cubanos que despuntaban en aquel tiempo. Él siempre destacaba. Tenía ese carisma, la energía, el timbre de la voz, la musicalidad, el atrevimiento escénico y mucho 'ángel', como decían los viejos", escribió Valdés.

El humorista evocó la época en que ambos artistas coincidieron en cabarets, programas de televisión y de radio como Alegrías de Sobremesa, y en escenarios emblemáticos de la música cubana.

"Siempre que nos veíamos era la misma alegría, las mismas ganas de reírnos y el mismo efecto", aseguró.

Valdés rememoró la época dorada de la salsa cubana en los años 90, cuando Paulo FG se consolidó como uno de los grandes exponentes del género. "Coincidí con él en el Palacio de la Salsa y me invitaba para que hiciera humor en sus presentaciones. Me trataba con extrema deferencia, y yo a él".

El comediante también recordó los encuentros que tuvo con el salsero en Madrid.

"Una vez que nos encontramos en Madrid y nos fuimos a comer a un restaurante. Me decía que me extrañaba en los shows de La Habana. Para sorpresa mía, me recitó de memoria una de mis viejas rutinas de comedia, de la cual yo ya no me acordaba. Era un halago grande de su parte".

Alexis Valdés concluyó su mensaje con una reflexión sobre la división que ha afectado a los cubanos en las últimas décadas.

"Ya sabemos que nos ha tocado vivir este tiempo sucio que nos ha distanciado a los cubanos, que nos ha enfrentado y que tanto daño ha hecho. Es una pena que no pude verte más veces y reírme más contigo. Pero tengo recuerdos para toda una vida. Buen viaje, amigo. No te olvides de mis monólogos. Yo tampoco de tus canciones".

La noticia de la muerte de Paulo FG ha conmocionado a sus seguidores y a la comunidad artística cubana, que lo despide con dolor y reconocimiento a su legado musical.

