Músicos cubanos reaccionan a la muerte de Paulo FG: "Duele mucho el abrazo que quedó pendiente"

Vídeos relacionados:

La muerte del salsero Paulo FG, en un accidente de tránsito en el Malecón de La Habana este 1 de marzo, ha conmocionado a la comunidad amante de la música cubana y a sus artistas.

La noticia ha desatado una ola de reacciones de músicos cubanos, quienes han expresado su pesar y también su admiración por el legado del "Sofocador de la Salsa".

Lo más leído hoy:

Paulo Alfonso Fernández Gallo, nació el 11 de enero de 1962, fue una de las voces más representativas de la música popular bailable en Cuba. Desde sus inicios en agrupaciones como Adalberto Álvarez y su Son, Opus 13 y Dan Den, hasta la creación de su propia banda, La Élite, en 1992, su carisma y entrega en el escenario lo convirtieron en un referente de la música cubana.

Instagram El Boni

Reacciones de los músicos cubanos

Los músicos cubanos se han unido en numerosos mensajes de condolencias tras la muerte de Paulito. Entre los primeros en compartir su dolor en este momento estuvo Alexander Abreu, Lenier Mesa, Diván, El Yonki, Osmani García, Dale Pututi, El dúo Buena Fe, El Boni, El Kamel, Cándido Fabré y Leoni Torres.

Instagram Leoni Torres

Uno de los mensajes más conmovedores llegó del cantante Alain Daniel, quien reveló el fuerte vínculo de amistad que tuvo con el salsero.

Instagram Alain Daniel

"Me llega desde La Habana una noticia que nunca quise recibir: ha partido Paulo. Un artista extraordinario, un talento irrepetible, alguien que marcó mi vida de una manera que jamás podré olvidar. (...) Me duele mucho el abrazo que quedó pendiente", expresó.

Instagram Randy Malcom

El cantante y compositor Randy Malcom manifestó su incredulidad ante la muerte de Paulito FG: "No sé cómo digerir esta noticia. Me duele demasiado. Descansa en paz".

Instagram Los Van Van

La emblemática orquesta Los Van Van también se despidió del salsero: "Con profundo dolor nos despedimos de nuestro hermano Paulo FG, el 'Sofocador' de la música cubana. Qué difícil es cuando la vida nos arrebata a un artista tan grande, pero su voz, su ritmo y su legado quedarán para siempre en la historia de nuestra música".

Instagram El niño y la verdad

El Emilio Frías, director de la orquesta El Niño y La Verdad expresó: "De los cantantes más grandes de la música cubana, el hombre que revolucionó y cambió el juego por allá por los 90. EPD el sofocador de La Habana. La timba está de luto".

Instagram El Kamel

Aymee Nuviola recordó cómo Paulo FG la ayudó en un tiempo difícil de su carrera: "Tocaste la puerta de mi casa (...) y dijiste: 'VENGO A BUSCARTE PARA QUE ABRAS MIS CONCIERTOS CON TU GRUPO'. Nunca me esperé eso".

Instagram Aymee Nuviola

Agregó que Paulo FG tomó esa decisión porque ella, en el pasado, había apostado por él cuando nadie más lo hizo. "Estoy muy triste con tu repentina partida. Y seguiré agradecida de ti, de tu cariño y de tu apoyo toda mi vida. Descansa en paz, Paulito FG", dijo Nuviola.

Instagram Manolín El Médico de la Salsa

El músico Manolín, "El Médico de la Salsa", también dedicó unas sentidas palabras: "Ha muerto uno de los más grandes intérpretes de nuestra música, Paulo FG, el Sofocador de La Habana. Con unas condiciones vocales envidiables, puso a bailar a toda Cuba y parte del mundo con su sabrosa timba".

Instagram Norlan

El cantante Norlam también compartió su dolor: "Qué noticia tan triste, mi hermano. Paz y luz para ti. Te voy a recordar siempre como te conocí, sonriendo y como tantos consejos me diste. Y cómo me ayudaste y apoyaste cuando muchos me dieron la espalda. Te fuiste sin despedirte, mi hermano".

Instagram David Blanco

"Descansa en Paz, RockStar tú, como siempre te decía cuando nos veíamos y tú me decías así. Esta noticia me ha dejado muy triste, lo va a sentir muy fuerte Cuba, se nos fue uno de los más grandes de todos los tiempos", dijo el músico David Blanco.

Facebook Laritza Bacallao

"Sigo sin creer, sigo diciéndome a misma que no es verdad. Toda la luz para ti mi querido Paulo FG. Buen viaje amigo y maestro... Prefiero recordarte con tu maravillosa música y tu bella sonrisa...", expresó Laritza Bacallao.

Facebook Haila María Mompié

Haila María Mompié también se mostró afectada por la muerte de Paulito FG: "Tengo el corazón roto en mil pedazos. Buen viaje hacia la eternidad mi amadísimo hermano".

Instagram Yuliet Cruz

Otras artistas que también dejaron mensajes de despedida tras la muerte de Paulito FG fueron las actrices Yuliet Cruz y Eileen Acosta León, quien expresó: "La vida me dio la oportunidad de conocerte y trabajar contigo, siempre voy a estar agradecida por eso".

Facebook Eileen Acosta León

Un legado imborrable

Paulo FG no solo fue un cantante excepcional, sino también un innovador que supo fusionar la salsa con otros géneros como el rock, la balada y el jazz.

Su influencia trascendió fronteras, llevando su música a más de 20 países y logrando que grandes estrellas de la salsa versionaran sus temas. Canciones como "El bueno soy yo", "Te deseo suerte", "Con la conciencia tranquila" e "Ilusión" marcaron a generaciones y consolidaron su legado.

Su inesperada partida ha dejado un vacío en la música cubana, pero su música permanecerá. La voz del "Sofocador de la Salsa" seguirá resonando en los corazones de sus seguidores y especialmente se seguirá bailando en Cuba y en el mundo.

Preguntas frecuentes sobre la muerte de Paulo FG y su legado en la música cubana