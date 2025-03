Alberto Reyes: "¿Hasta cuándo vamos a seguir jugando a los ideales heroicos mientras Cuba se cae a pedazos?"

Vídeos relacionados:

El sacerdote cubano Alberto Reyes compartió un viejo chiste que relata cómo se llega al comunismo. La historia cuenta que había que coger un tren, el cual sufría muchos contratiempos que los propios pasajeros debían resolver con sus medios hasta que se quedaron sin nada.

Reyes, reconocido como una de las voces más críticas con el régimen centro de la Iglesia Católica, utilizó la historia para mostrar lo que ha pasado en Cuba en su "trayecto al comunismo". El país es prácticamente un desierto: sin electricidad, sin producir casi nada, y sin seguridad para la alimentación, la salud y la educación.

Lo peor es que el gobierno no parece darse cuenta y mantiene su discurso triunfalista de un futuro luminoso mientras todo se cae a pedazos y todos los que pueden irse, se van.

El párroco camagüeyano se pregunta hasta cuándo la dictadura mantendrá su farsa e intentará convencer al pueblo de que los gobernantes serán capaces de hacer reflotar el país.

A continuación, CiberCuba comparte el texto íntegro de la publicación en Facebook.

"He estado pensando… (103)

He estado pensando en una profecía autocumplida

Hace años se contaba como chiste aquello de 'el tren hacia el comunismo'.

Decía que un día se invitó al pueblo a subirse al tren que prometía llevar hasta el comunismo.

La gente, ilusionada, se montó en el tren, que avanzó y avanzó hasta que se empezaron a acabar las reservas de carbón para las calderas que hacían mover el tren. Como no tenían más carbón, se pidió que arrancaran los asientos, las ventanas y todo lo que pudiera ser combustible para el tren, que de ese modo siguió avanzando. Pero ese combustible también se agotó, con lo cual se pidió que arrojaran a las calderas los equipajes, que hicieron avanzar al tren un poco más, hasta que todo se consumió. Lo único que quedaba por echar eran las propias ropas, cosa que todos hicieron y que permitió avanzar un poco más al tren hasta que, ya sin combustible, se paró.

Al bajarse, se encontraron frente a un inmenso desierto, y empezaron a caminar, desnudos, en medio de aquella nada. Una de las personas se acercó a uno de los líderes y le preguntó: 'Oye, ¿y cuándo llegaremos al comunismo?'. A lo que el otro respondió, serenamente: 'Ya llegamos'.

Durante años hemos escuchado sobre 'a opción cero', esa hora en la cual tendríamos que 'resistir y vencer' (por supuesto) contando con cero recursos. Y bien, parece que por fin lo hemos logrado, hemos llegado a la opción cero, ese momento en el que este tren que nos prometió un paraíso, nos ha dejado desnudos y en pleno desierto, en un país paralizado, energéticamente inviable, donde no es posible producir prácticamente nada, y donde ya no hay seguridad para nada, ni para la alimentación, ni para la salud, ni para la educación, ni siguiera para la vida, sometida a una incertidumbre ciudadana sin precedentes.

Captura de Facebook / Alberto Reyes

Desde el poder, sin embargo, no parecen haberse dado cuenta. Sus discursos, o padecen de un triunfalismo esquizofrénico, o desbordan de un victimismo patético, o simplemente, se vuelcan culpabilizadores sobre la población a la cual llevaron a la ruina, pero que ahora resulta que es culpable de no haber sabido defender las conquistas revolucionarias o no es capaz de implicarse con el ardor necesario para librar la enésima batalla contra molinos de viento.

¿Hasta cuándo vamos a seguir jugando a los ideales heroicos y al futuro luminoso, mientras el país se paraliza y se cae a pedazos, todo el que puede irse huye y los que nos quedamos vivimos en la precariedad circular de sobrevivir al día? ¿Hasta cuándo vamos a mantener el teatro de un pueblo fervientemente 'revolucionario'? ¿Hasta cuándo van a intentar convencernos de que los que hoy nos gobiernan serán capaces de hacer reflotar el país?.

Siempre nos dijeron que 'la Revolución no abandona a sus hijos', lo único que no nos explicaron es que nosotros, el pueblo, no somos sus hijos. Somos sus esclavos, somos sus rehenes, aquellos que fueron usados para lograr tomar el poder y aquellos que hoy siguen siendo usados para que intenten dar vida a un tren que tiene, por horizonte, la desnudez y el desierto.

¿Hasta cuándo? ¿Cuándo surgirá una voz digna que reconozca la verdad y permita a este pueblo demostrar que es capaz de ofrecer a todos una vida diferente?".

