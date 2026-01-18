Sacerdote Alberto Reyes al pueblo cubano: "Es tiempo de vencer el miedo y seguir reclamando nuestros derechos"

Vídeos relacionados:

El sacerdote cubano Alberto Reyes Pías publicó un mensaje profundo en su perfil de Facebook en el que exhorta a sus compatriotas a dejar de vivir “con miedo” y a comenzar a construir una Cuba libre, democrática y próspera.

En un momento en que muchos cubanos sienten una mezcla de esperanza y temor tras sucesos recientes en Venezuela, Reyes subraya que ha llegado la hora de "levantar la cabeza" y confrontar la dictadura que ha mantenido al país bajo control durante más de seis décadas.

Reyes parte de una observación que muchos cubanos comparten: la esperanza de un cambio radical que ponga fin a la dictadura, pero también el miedo que paraliza a la población.

Señala que, aunque "Cuba es un desastre", muchos se han acostumbrado a sobrevivir en medio de las dificultades -desde la búsqueda de alimentos y medicamentos hasta lidiar con apagones y represión diaria- y han aprendido a moverse en este sistema represivo con resignación.

Esta situación contrasta con el futuro incierto que muchos desean, pero que también temen.

El religioso advierte que los cubanos han aprendido a "vivir hundidos en la noche" de la opresión, acostumbrándose incluso a la inseguridad constante y a la falta de oportunidades para sus hijos.

En su reflexión, critica que el gobierno use mentiras y discursos vacíos para manipular las esperanzas del pueblo mientras la realidad se deteriora sin cesar.

"¿No estamos ya hartos de vivir en la miseria, en la necesidad, en la falta de oportunidades?, ¿no estamos hartos de que nos manipulen y nos atiborren la mente con mentiras y discursos vacíos?, ¿no estamos hartos de hablar con miedo, de actuar con miedo, de vivir con miedo?", cuestiona.

"Queremos un cambio de sistema, añoramos una sociedad diferente, una vida distinta, pero no sabemos qué va a venir, no tenemos idea de cómo construir esa nueva vida, y nos da miedo...", subraya.

Captura de Facebook / Alberto Reyes

Pese a ello, la respuesta de Reyes al miedo es un llamado directo a la acción: "No es este un tiempo de dejarse atrapar por los temores, no es este un tiempo de pasividad y silencio", escribió.

Para él, ahora es el momento de lo que llama "esperanza creativa", un concepto que invita a reclamar los derechos fundamentales y ejercer el derecho a una sociedad libre de miedo y represión.

Reyes hace hincapié en que el cambio exige valentía y determinación, no pasividad.

Usa una imagen poderosa para transmitir su mensaje: la transición a una nueva Cuba, aunque dolorosa como un parto, es necesaria. "La vida hay que empujarla, hay que asumir los dolores del parto y hacer nacer a la criatura", afirma, refiriéndose a la sociedad nueva que muchos cubanos anhelan.

Además, el sacerdote invita a sus compatriotas a decir lo que piensan sin ser silenciados por el miedo, a orar por una conjunción de fuerzas necesarias para lograr libertad, justicia y verdad.

En sus palabras, no hay espacio para la resignación: "No dejemos que la inseguridad nos empuje a pensar que el mal tendrá la última palabra", aseguró, subrayando que ninguna oscuridad puede perpetuarse sin ser vencida por la luz.

El mensaje de Reyes se suma a otras reflexiones del religioso que han resonado en redes y medios independientes, donde ha denunciado la opresión del régimen castrista y ha llamado a sus compatriotas a actuar para construir una Cuba diferente, justa y democrática.

Este llamado de conciencia y valor llega en un momento en que muchos cubanos han expresado su rechazo al sistema político imperante y su deseo de un cambio profundo y duradero.