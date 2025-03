Cubanos despiden a Paulo FG con una de sus canciones más icónicas

Los cubanos despidieron este domingo al fallecido músico Paulo FG, escuchando y entonando, una de sus canciones más icónicas, escrita para decir adiós a alguien a quien se ama.

"Te Deseo Suerte" es el tema que los cubanos han rememorado en las redes sociales. Trata sobre la despedida en una relación amorosa que ha llegado a su fin. El protagonista acepta con resignación que la otra persona ha decidido marcharse y que la felicidad que ambos buscaban no se pudo lograr.

A pesar del dolor que le causa la separación, en lugar de reproches o rencor, expresa sus mejores deseos para la persona que ama. Le desea que logre, en la nueva etapa de vida, todo lo que no pudo conquistar a su lado: Fuerza, amor, pasión, sueños cumplidos y felicidad.

La letra refleja un amor maduro y sincero, donde el deseo de ver feliz a la otra persona prevalece sobre el sufrimiento personal. Es una canción melancólica, pero con un mensaje de cariño incondicional, a pesar de la tristeza que implica dejar ir a alguien que se ama.

"Sé que pasará, porque así es la vida"

Paulo FG fue timba pura, fuego en la pista de baile, sofocador de la salsa. Era y será, la "especulación de La Habana".

Su música es popular, no es "fina" ni pretendía serlo, pero no cayó en lo vulgar. No tuvo que llenar sus letras de groserías para mantenerse tres décadas pegado en la radio y en la preferencia de los bailadores.

Su voz y su swing estaban hechos para conquistar corazones y poner a todo el mundo a gozar en la pista. La noticia de su muerte fue un golpe para muchos músicos cubanos, que compartieron mensajes con hermosos testimonios de su calidad humana y su compromiso profesional con la música popular bailable en Cuba.

El disco Te deseo suerte, que incluye la canción homónima, se publicó en 2003. Fue un éxito total en la isla y en otros países de Centroamérica y Europa.

Esta hermosa canción fue grabada inicialmente como un bolero, pero Paulo le hizo una versión salsa que triunfó en la radio y en las salas de baile de todo el país. Este fin de semana muchos cubanos volvieron a cantarla y bailarla. Le desearon al alma de este popular músico de Cuba, toda la luz y la suerte.

Ya sé que te vas

ya sé que me olvidas

es lo que sucede casi siempre

cuando todo termina

Sé que pasará

porque así es la vida

y el tiempo ya no devuelve sueños

como el primer día

Y sé que no vamos ya nada cambiar

la felicidad no se pudo lograr

pero no obstante al marcharte sabrás

que te quiero y por eso

Te desearé la fuerza que a mi lado no pudiste tener

el beso que hace rato no acaricia tu piel

la magia que le falta a tu sonrisa

Te desearé, el sueño realizado en tu ilusión de papel

que alguien enamorado te desborde la miel

y aunque no pueda tenerte

yo te deseo suerte, te deseo suerte

No quieres ni hablar ya estás decidida

y aunque mi tristeza está en la puerta

no hay otra salida

Sé que no vamos ya nada cambiar

la felicidad no se pudo lograr

pero no obstante al marcharte sabrás

que te quiero y por eso

Te desearé la fuerza que a mi lado no pudiste tener

el beso que hace rato no acaricia tu piel

la magia que le falta a tu sonrisa

Te desearé, el sueño realizado en tu ilusión de papel

que alguien enamorado te desborde la miel

Y aunque ya no estés conmigo

mi luz verás en el camino

y así será mi cariño

tu resguardo porque yo

Te desearé la fuerza que a mi lado no pudiste tener

el beso que hace rato no acaricia tu piel

la magia que le falta a tu sonrisa

Te desearé, el sueño realizado en tu ilusión de papel

que alguien enamorado te desborde la miel

y aunque no pueda tenerte

yo te deseo suerte, te deseo suerte,

Yo te deseo suerte.

