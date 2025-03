Doctor actualiza estado de bebé que cayó desde un cuarto piso en Sancti Spíritus: "Es un milagro"

​La bebé de 11 meses que fue arrojada desde un cuarto piso en Jatibonico, Sancti Spíritus, se encuentra en buen estado de salud y sin lesiones aparentes, según informan desde el Hospital Pediátrico Provincial José Martí Pérez.

El doctor Frank Felipe Martín, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del centro, calificó la recuperación de la menor como de "prácticamente un milagro", destacando la notable resistencia que algunos niños muestran ante traumas de alta magnitud.​

Lo más leído hoy:

Según relató a Radio Sancti Spíritus, tras recibir la alerta el viernes pasado, una ambulancia con una especialista en cuidados intensivos pediátricos se desplazó al lugar del suceso. Al llegar, encontraron a la niña estable, sin signos evidentes de sangrado ni fracturas.​

En el hospital le hicieron estudios radiológicos completos, ultrasonido y tomografía axial computarizada; todos resultaron negativos, salvo un pequeño rasguño en el cuello. No obstante, los médicos decidieron dejarla en observación en la UCI.

Al día siguiente, le repitieron el ultrasonido y otros estudios. "Pudimos confirmar que la pequeña estaba sana", afirmó el doctor Martín, quien precisó que "es prácticamente un milagro que un lactante de 11 meses, tras caer desde un cuarto piso, no sufra daño alguno".

El galeno no desmintió que la bebé, llamada Nathaly, haya sido lanzada desde una altura tan alta. Solo subrayó la inusual resistencia de los menores ante traumas de alta magnitud.

"Siempre se dice que un niño no es un adulto pequeño y, a pesar de que estos pueden soportar ciertos traumas, el hecho de que este bebé no haya sufrido lesiones graves tras una caída tan impactante es algo que realmente no habíamos visto nunca en nuestra experiencia", concluyó.

Preguntas frecuentes sobre el incidente de la bebé arrojada desde un cuarto piso en Sancti Spíritus