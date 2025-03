"¡22 horas sin corriente!": Cubana en España estalla por la situación de su familia en Pinar del Río

Una cubana en España, identificada en TikTok como @lapelua68, expresó su indignación en la red red por la situación de apagones en Pinar del Río, donde su familia ha estado hasta 22 horas sin electricidad.

“Es de ping* lo que está pasando en Cuba, en Pinar del Río. Es agobiante, es estresante, es de cojones. ¡22 horas sin corriente!”, exclamó visiblemente molesta en el video.

En su mensaje, la mujer denunció la crisis energética y la falta de respuesta de las autoridades cubanas. “Mi madre, mi familia, no pueden comer, no pueden lavar, no pueden lavarse el cu*, no pueden hacer nada por el puto gobierno que tiene la puta isla de Cuba", agregó, criticando la inacción estatal ante la crisis.

Las palabras de la cubana han generado una ola de reacciones en redes sociales, con muchos usuarios confirmando que los apagones prolongados afectan a todo el país.

Un usuario comentó: “Mi hija y nieta viven en Viñales y me dijeron que llevaban dos días sin electricidad. Es que la dictadura sabe que esa es la provincia más aguantona”.

Otro señaló: “El pueblo y todos los cubanos que estamos aquí deberíamos irnos para allá, unirnos todos y tirarnos para la calle. Desde aquí no hacemos nada hablando”.

Otros usuarios resaltaron que esta crisis no es exclusiva de Pinar del Río. “Ah bueno, en Granma hace rato que es así y aguantando callao”, dijo uno, mientras otro afirmó: “En Villa Clara pasan hasta 40 horas sin ver la electricidad aparecer”.

También hubo quienes consideraron que el problema radica en la pasividad de la población. “El pueblo mismo tiene que buscar la solución”, comentó un usuario, mientras que otro añadió: “Si se la quitan definitivamente, tampoco pasa nada. Te sale el delegado y te dice que hay que resistir”.

Una crisis energética en ascenso

La frustración de la cubana en España y la de otros ciudadanos en redes responde a una crisis energética que sigue agravándose en Cuba. Según reportó la Unión Eléctrica de Cuba (UNE), el país enfrenta déficits de generación que han superado los 1,700 MW, provocando apagones generalizados en toda la isla.

Este miércoles la UNE informó que el servicio eléctrico estuvo afectado durante las 24 horas del día y se espera que las interrupciones persistan debido a averías en termoeléctricas, mantenimientos programados y escasez de combustible. En el horario pico nocturno, el déficit de generación podría alcanzar 1,726 MW, manteniendo a la población en una situación de incertidumbre y precariedad.

A pesar de las constantes promesas del gobierno cubano de mejorar el sistema eléctrico, la realidad es que la infraestructura sigue deteriorada y la población continúa sufriendo largos apagones sin soluciones a la vista.

