La Diosa explota por lo que dijo sobre Paulito FG tras su muerte: "Yo no lloro por comunistas"

La cantante cubana Dianelys Alfonso, conocida artísticamente como La Diosa, vuelve a estar en el centro de la controversia tras sus declaraciones sobre el fallecido salsero Paulito FG. En un video reciente, la artista defendió sus palabras luego de recibir críticas por calificar al cantante como “policía” y partidario del régimen cubano.

A través de una transmisión en vivo, La Diosa reafirmó su postura y explicó que no tenía por qué lamentar la muerte de Paulito FG, aunque expresó respeto por el dolor de su familia.

Lo más leído hoy:

“No le deseé la muerte a nadie, ni nada por el estilo. Digo lo que dije ayer: no siento el llorarlo, no puedo. Para el que me estaba insistiendo ayer en la directa de que yo tenía que llorar, no lo siento, no puedo. Ahora, respeto a toda su familia, y no tengo por qué atacar a su familia ni hacerla sentir mal, ni lo voy a hacer tampoco. Como mismo yo respeto el dolor de ellos, en mi pensamiento él era un comunista y yo no lloro por comunistas”, expresó visiblemente alterada en un video que se ha viralizado en redes sociales.

Las palabras de La Diosa han generado un intenso debate en la comunidad cubana dentro y fuera de la isla. Mientras algunos la respaldan por mantenerse fiel a sus creencias y por denunciar lo que considera injusto, otros la acusan de insensibilidad ante la muerte de un artista que marcó la historia de la música cubana.

Paulito FG, fallecido recientemente, fue una de las figuras más influyentes de la timba cubana y mantuvo durante su carrera una relación cercana con el gobierno de la isla, lo que ha generado opiniones divididas tras su muerte.

Por su parte, La Diosa ha insistido en que su intención no es herir a la familia del artista, pero mantiene su postura crítica hacia aquellos que han respaldado al régimen cubano. La controversia sigue encendida en redes sociales, donde los seguidores de ambos músicos continúan debatiendo sobre el tema.

Preguntas Frecuentes sobre La Diosa y sus Declaraciones sobre Paulito FG