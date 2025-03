Gobierno retira lámpara instalada para la visita de Díaz-Canel en Baire y los vecinos estallan

Vecinos de Baire (Contramaestre, Santiago de Cuba) han denunciado en las redes sociales que funcionarios estatales pusieron una lámpara en una farola de la calle 15 de esta localidad para alumbrar un acto que contó con la presencia de Miguel Díaz-Canel y tras hacerse las fotos correspondientes, los mismos operarios pasaron a retirar la luminaria y dejaron a oscuras el barrio.

Al ver una escalera apoyada en la farola, varias vecinas empezaron a grabar lo que estaba ocurriendo y a protestar porque los vuelven a dejar a oscuras. Les parece "una falta de respeto" que les lleven una lámpara para que Díaz-Canel vea que la calle está iluminada y terminado el acto la quiten.

Lo más leído hoy:

Todo apunta a que no es la primera vez que la lámpara es instalada y retirada tras un acto político. Según explicó un responsable de la instalación, que dijo tener relación con el Ejército, esto lo hacen cada vez que hay una actividad del Partido Comunista porque no hay luminarias en el país y, por tanto, la farola de Baire no podrá ser iluminada nuevamente hasta que entren luminarias, se supone que del extranjero, y eso, en las actuales circunstancias de Cuba, es un hecho bastante improbable.

"¡Tremenda falta de respeto! Aquí en calle 15, nos pusieron una lámpara en vísperas del 24 de febrero y ahora luego de pasar esos días nos la están quitando de nuevo! ¡Esto ya es demasiado!", escribió una usuaria de Revolico Baire, en Facebook, compartiendo el vídeo de la reclamación de las vecinas al operario de la empresa eléctrica.

El responsable de la brigada encargado de dejar sin luz la calle 15 de Baire aclaró que no se iban a llevar la lámpara sino "lo de adentro", o sea, la luminaria.

"¿Pero cómo nos vamos a alumbrar nosotros si quitan esa lámpara?" Según aclaró el jefe de operaciones, ellos mismos dictaminaron que la lámpara que estaba anteriormente en esa esquina tenía el transformador dañado.

La respuesta oficial es que en el país no tienen luminarias. "Las luminarias se están cogiendo cuando se va a hacer un acto. Se le ha explicado a los delegado que tenemos equis planteamientos y no hay lámparas para reponer. Esta lámpara la vamos a poner ahora en Los Negros y así. Desgraciadamente estamos así. Tenemos que recogerla y volver a ponerla en otro acto ", señaló en tono conciliador.

"Sé que ustedes no tienen la culpa, pero eso no está bien hecho, mi amor. O sea, solo la pusieron para el acto y ahora seguimos en oscuridad total. Mira cómo hay niños en este barrio y nos tenemos que quedar a oscuras. Todo fue para que Díaz-Canel viera que estábamos alumbrados aquí. Ahora se va el presidente y oscuridad total", le reprochó una vecina.

La lámpara fue instalada en vísperas de la celebración en el municipio del acto nacional por los 130 años del Grito de Baire, un suceso que marcó el reinicio de las guerras por la independencia de la Isla, el 24 de febrero de 1895. La efemérides, celebrada por el Partido Comunista de Cuba, contó con la presencia de Díaz-Canel y Roberto Morales Ojeda, responsable de Organización del PCC. Ambos desfilaron por todo el pueblo, portando banderas cubanas. En ese momento no se sabía que tras ese acto, les quitarían la lámpara a los vecinos.

"Con este homenaje, el pueblo cubano evoca uno de los capítulos más gloriosos y trascendentales de su historia", escribió el sitio oficialista Cubadebate, en tono propagandístico. Los vecinos lo ven de otra manera: vinieron, se hicieron la foto, se fueron y se llevaron la lámpara.

Aunque en Cuba no hay dinero para comprar luminarias para los barrios, el régimen no escatima en gastos para llevar su propaganda política a municipios intrincados del país. Cuatro días después de su visita a Baire, Díaz-Canel recorrió Niquero con un fuerte despliegue de seguridad, contrastando con la austeridad que predica su gobierno. En medio de la crisis económica, la caravana del sucesor de Raúl Castro estuvo compuesta de siete vehículos y un amplio dispositivo de seguridad. Se trataría de un intento de apuntalar el liderazgo político de un mandatario en horas bajas.

Por esas mismas fechas, Díaz-Canel visitó el municipio Calixto García, en Holguín, y las autoridades de ese territorio intentaron impresionar al mandatario llenando de ganado una vaquería “olvidada” por el Estado, donde el sistema de ordeño mecánico no funciona desde hace cuatro años; poniendo cuatro carros fúnebres en una funeraria; limpiando el hospital; subiendo a un grupo de ancianos en una guagua para aparentar que eran de un círculo de abuelos... Fuentes vecinales aseguraron a CiberCuba que el municipio quedó irreconocible para la visita de Canel y después volvió a su estado de dejadez habitual.

Sólo en Songo la Maya, un vecino se atrevió a contarle a Díaz-Canel lo que ocurre en vísperas de su visita. Ocurrió este 22 de marzo, cuando un hombre interrumpió el discurso que daba el gobernante cubano para preguntarle si era consciente de las medidas populistas que se toman antes de su llegada a localidades del país.

“¿Usted sabía que, gracias a que usted venía hoy, nos pintaron La Maya hace una semana?”, le dijo en medio de la multitud.