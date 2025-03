"Ya vieron por qué no tuve 15": Daniela Reyes va a clases de baile en Miami y este fue el resultado

Día de confesiones para Daniela Reyes, resulta que la youtuber cubana no sabe bailar, pero se ha propuesto aprender sí o sí, y para ello se fue a la academia Baila con Micho en Miami.

A la influencer no le dio vergüenza mostrar el fiasco en su clase de baile y entre emojis de risa compartió estos divertidos momentos con sus seguidores.

Daniela comenzó con la salsa, pero no hubo forma que siguiera el ritmo y alzaba los brazos de forma equivocada. “No están preparados para mis movimientos”, escribió riéndose de sí misma.

Captura Instagram / Daniela Reyes

“Ya vieron por qué no tuve 15”, añadió en otra de sus stories, dando a entender que con semejante talento para bailar no se le hubiera ocurrido nunca celebrar una fiesta de 15 años.

Captura Instagram / Daniela Reyes

“Eso es una cosa que yo siempre he querido hacer, aprender a bailar, porque yo no sé bailar, y me he reído tanto viendo los videos. Yo le he perdido el miedo al ridículo, yo no tengo vergüenza, me da lo mismo, lo disfruté muchísimo”, añadió en un video.

Captura Instagram / Daniela Reyes

Aunque el reto parece ser grande para Daniela, la influencer no se da por vencida y las clases de baile continuarán.

¿Aprenderá la youtuber a bailar? Solo resta darle un tiempo para que le coja el ritmo.

