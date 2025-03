Cubana cuenta su experiencia tras viajar a Cuba con su bebé de 6 meses: "No me ayudaron"

Una cubana compartió en redes sociales su experiencia al viajar a Cuba con su bebé de seis meses, relatando los detalles del trayecto y ofreciendo consejos a otras madres que planeen hacer lo mismo.

A través de un video publicado en TikTok, la joven, identificada como @bombonleal07, explicó que su viaje comenzó en Houston, haciendo una escala en Tampa antes de arribar a la isla. Según su testimonio, no le solicitaron un permiso de viaje del padre del menor, pero sí se aseguraron de que tuviera pasaje de ida y vuelta.

"Lleguen temprano porque te revisan todo", recomendó la cubana, subrayando la importancia de llevar consigo suficiente comida y leche para el bebé, ya que en caso de extravío de equipaje podría ser complicado conseguir esos productos en Cuba. También sugirió comprar agua en el aeropuerto de salida, pues desaconsejó que los niños beban agua en la isla.

Afortunadamente, el bebé durmió durante todo el trayecto, lo que facilitó su viaje. Sin embargo, una vez en Cuba, la joven experimentó una atención mixta por parte de las personas en el aeropuerto: "La gente súper atenta, aunque hubo personas que me veían con el niño y los bultos y no me ayudaron", comentó.

Su testimonio ha generado reacciones en redes sociales, donde otros viajeros han compartido experiencias similares y han debatido sobre las dificultades de viajar con bebés a Cuba en medio de la crisis actual en la isla.

