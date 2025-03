Ella no sospechaba: Madre sorprende a su hija en Cuba por sus 15 años llegando disfrazada: "Le dije que hoy le llevarían su regalo"

Una madre cubana protagonizó un emotivo reencuentro con su hija tras llegar de sorpresa a la fiesta de 15 años de la joven, a quien no veía desde hacía 17 meses. Para hacer más impactante el momento, la mujer se disfrazó y se presentó ante la cumpleañera sin que esta sospechara su verdadera identidad.

El conmovedor suceso quedó registrado en un video que compartió el perfil @elregalosonadoholguin y que ha emocionado a miles de usuarios en TikTok.

En la grabación, se observa a la joven recibir un regalo de una persona disfrazada, sin imaginar que debajo del traje estaba su propia madre. Al descubrirlo, la quinceañera rompe en llanto y corre a abrazarla entre sollozos de emoción.

“Hoy, después de 17 meses de haber salido de Cuba, iré de sorpresa a cumplir un sueño: ver a mi princesa en sus 15 años. Le dije que hoy le llevarían su regalo, pero ella no sabía cuál era la verdadera sorpresa. Yo no podía con tanta emoción. No pude más y le dije: 'Aquí está tu regalo'", comentó la madre en la publicación.

El instante en que madre e hija se funden en un abrazo ha conmovido a miles de internautas, quienes han reaccionado con mensajes de alegría y empática en la plataforma.

“No hay amor más grande que el de una madre” y “Lloré como si fuera mi historia”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación viral.

El video refleja una realidad cada vez más común en las familias cubanas, separadas por la emigración en busca de un futuro mejor. Sin embargo, también demuestra cómo, a pesar de la distancia, el amor de una madre siempre encuentra la manera de sorprender y llenar de felicidad a sus hijos en los momentos más especiales de sus vidas.

