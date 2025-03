Se reportan dos sismos en el Oriente de Cuba

Vídeos relacionados:

Dos sismos de magnitudes 3.7 y 3.8 sacudieron la región oriental de Cuba en la mañana de este domingo 9 de marzo de 2025, según reportes de monitoreo sísmico.

El primer movimiento telúrico, de magnitud 3.7, se registró a las 11:36 a. m. (hora local), con una profundidad de 42 km y epicentro ubicado 65 km al este de Guantánamo.

Según la página de Facebook 'Alerta Mundial / Terremotos y Desastres', minutos después, un segundo sismo de magnitud 3.8 fue detectado a 35 km al sur de Baracoa, con una profundidad de 39 km.

Hasta el momento, no se reportan daños materiales ni víctimas, pero las autoridades recomiendan a la población mantenerse alerta ante posibles réplicas.

El suceso fue confirmado en sus redes sociales por jefe del Servicio Sismológico Nacional de Cuba, Enrique Diego Arango Arias, del Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (CENAIS) de Cuba.

"En la mañana de hoy se registraron por nuestra red de estaciones sismológicas dos terremotos en el extremo sur oriental del país, con epicentro en la falla Oriente. Se muestra el mapa con ambos sismos y los datos preliminares. Muchos amigos me han preguntado por qué no se ha emitido una nota oficial aun cuando están en nuestra página web y algunas agencias los están reportando", indicó el especialista.

Captura de pantalla Facebook / Enrique Diego Arango Arias

Según Arango Arias, "la respuesta es que no hemos tenido ningún reporte de perceptibilidad por la población, y hasta tanto no se tengan reportes no está establecido informarlos como sismos perceptibles. Es muy probable que sí hayan sido sentidos, y la falta de información sea debido a que es una zona de baja densidad de población y muy mala cobertura de comunicación".

Además, el terremoto fue tempranamente informado también por el periodista oficialista Jose Miguel Solís en sus redes sociales.

Captura de pantalla Facebook / José Miguel Solís

En las últimas semanas, la región oriental de Cuba ha experimentado una notable actividad sísmica.

El 25 de febrero, un sismo de magnitud 3.3 se registró cerca de Bartolomé Masó, en Granma. El 7 de marzo, otro temblor de magnitud 2.9 sacudió la misma provincia.

A pesar de esta actividad, Arango Arias, ha aclarado que, según datos históricos y modelaciones, no existe un riesgo significativo de tsunamis para las costas cubanas.

Es importante destacar que el oriente de Cuba es la zona de mayor actividad sísmica del país, debido a su proximidad a la falla de Oriente, una de las más activas de la región.

Históricamente, esta área ha sido escenario de terremotos significativos, incluyendo el reciente sismo de magnitud 6.8 ocurrido el 10 de noviembre de 2024, que causó daños materiales en varias provincias orientales.

Las autoridades cubanas mantienen una vigilancia constante y exhortan a la población a seguir las recomendaciones de protección civil para garantizar su seguridad ante posibles eventos sísmicos.