La Cintumbare aclara su postura: “Mi meta es llenar estadios en Cuba, acabo de llegar, no se desesperen”

"No pienso abrir mi boca para nada, a no ser para cantar", afirmó la polémica influencer cubana. "Por eso no he dado entrevistas ni he hecho directas, porque no hay pauta para nadie", añadió.