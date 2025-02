El llamativo mensaje de La Cintumbare tras llegar deportada a Cuba

La influencer conocida en redes como "La Cintumbare" (Cinthya Medrano García), quien fue deportada a Cuba este jueves tras permanecer varias semanas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE.UU., dejó en Instagram un mensaje a sus seguidores en el que se mostró fuerte y positiva de cara al futuro.

"Gracias a todas mis seguidoras por sus mensajes de apoyo tan lindos, las amo con mi vida. Estaré disfrutando de mi niño y mi familia, a quienes hacía cuatro años no veía, pero en unos días estaré con ustedes", escribió.

"Perdimos una batalla, pero no la guerra. Recuerden que la flecha, para avanzar, tiene que retroceder", añadió, negándose a darse por vencida.

"En 2025, la calle es mía. Solo espero que estén listas para recibir a una nueva mujer", concluyó, antes de firmar como "LA PATRONA".

No obstante, La Cintumbare se ha negado a hablar con la prensa de Miami desde que arribó a Cuba.

“Ahora mismo no me encuentro en condiciones de dar ningún tipo de declaraciones. En otro momento sí pudiera hablar, estoy ahora con mi hijo", dijo por vía telefónica al periodista Alexis Boentes, para Telemundo 51.

“Yo me encuentro muy bien... pero le dije ahora mismo no me encuentro en condiciones de dar ningún tipo de declaraciones ni de hablar nada, estoy con mi niño. Tal vez en otro momento sí, ahora no. En estos momentos no tengo mucho de qué hablar", reiteró a continuación.

En otra imagen publicada en sus historias de la citada red social, se le vio muy cariñosa con su hijo.

La Cintumbare junto a su hijo (Fuente: Captura de historia Instagram/La Cintumbare la para)

El portal digital Cubanos por el Mundo fue más allá y publicó en Instagram una imagen en la que presuntamente se ve a La Cintumbare conversando con una vecina.

La información del arribo de la influencer a Cuba fue confirmada inicialmente por su mánager en un video publicado en Instagram.

Medrano formó parte del grupo de 104 migrantes irregulares que fueron enviados de regreso a la isla en un avión que aterrizó en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana.

Su regreso se produjo en medio de un endurecimiento de las políticas migratorias estadounidenses, que buscan reforzar los controles sobre los migrantes irregulares.

Según informó el periodista de Martí Noticias, Mario Pentón, la deportación de Medrano fue debido a irregularidades en su estatus migratorio.

Aunque en redes sociales ella aseguraba tener una libertad condicional (I-220A), documentos oficiales revelaron que en realidad ingresó a EE.UU. con un parole el 7 de junio de 2022.

Sin embargo, su caso se complicó debido a la falta de comparecencia en tres audiencias migratorias, lo que llevó a que un juez de inmigración emitiera una orden de deportación en octubre de 2023.

Detención y polémicas de La Cintumbare

Medrano, quien residía en la ciudad de Houston, en el estado de Texas, fue detenida en enero por agentes de ICE. Durante su estancia en un centro de detención, reconoció en una llamada telefónica que había un "98% de probabilidades" de ser deportada, lo que finalmente ocurrió.

La influencer se hizo conocida en redes por su estilo irreverente, lenguaje obsceno y comentarios polémicos. En varias transmisiones en vivo, aseguró que no regresaría a Cuba a menos que fuera "arrastrada".

En uno de sus mensajes más controvertidos, instó a sus seguidores a enviar helicópteros y aviones para evitar su deportación. También se dirigió al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, solicitándole que interviniera para impedir su regreso a la isla.

Durante su estancia en Estados Unidos, "La Cintumbare" se vio envuelta en varias disputas mediáticas.

Entre ellas destacó una demanda por difamación interpuesta por la cantante "La Diosa", luego de que Medrano realizara comentarios ofensivos sobre el hijo y el esposo de la artista.

Además, se hizo viral por declaraciones en las que afirmaba no tener intención de trabajar en EE.UU., y decir que prefería vivir de ayudas gubernamentales.

