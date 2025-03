Cubana estalla contra los managers de su condominio en Hialeah por el deterioro de la propiedad

Los residentes del condominio Coral Gate East, en Hialeah, enfrentan momentos de angustia tras recibir notificaciones del condado de Miami-Dade, que declaran los edificios donde habitan como inseguros.

La situación ha generado preocupación e indignación entre los propietarios y arrendatarios, quienes consideran que la administración del complejo ha fallado en el mantenimiento de la propiedad y en la gestión de su certificación estructural.

"La renta por los cielos, un apartamento de una sola habitación dos mil y pico de dólares, caballero. ¿A dónde vamos a llegar y esto no sirve, miren ese, miren esa estructura, miren adentro, es una pudrición, no pintan no arreglan los parqueos", denunció Maibel Rodríguez, una de las residentes afectadas, quien ha visto con desesperación cómo el deterioro del condominio avanza sin soluciones inmediatas.

Ante este panorama, algunos residentes temen lo peor y no saben qué hacer en caso de desalojo. La actual crisis inmobiliaria en el sur de Florida, caracterizada por alquileres elevados y una oferta limitada de viviendas accesibles, hace que la incertidumbre sea aún mayor.

"Como está la renta hoy en día, que si no tienes 5,000 o 6,000 dólares, no hay nada que hacer. Yo, por ejemplo, tengo una hija de ocho años y no tengo 7,000 dólares para mudarme a otro apartamento", expresó Rodríguez, evidenciando la desesperación de quienes dependen de estos apartamentos para tener un techo seguro.

“En este lugar yo llevo ya casi 10 años y los parqueos nunca los arreglan, están llenos de huecos, la paredes están en mal estado, mientras que los directores están de vacaciones, tienen audi, tienen cadillacs y el condominio cayéndose a pedazos", denunció.

“Este condominio, yo Maibel Martínez digo que tiene que entrar en una verificado bien verificada, porque aquí vienen sucediendo muchas cosas no desde ahora, desde hace mucho tiempo”, concluyó.

Añadió, además, que siempre salen los mismos presidentes las mismas presidentas y que tienen “su negocio”.

"La renta está por las nubes y esto se está cayendo, aquí nada sirve", denunció Maibel Rodríguez, una de las residentes afectadas, quien ha visto con desesperación cómo el deterioro del condominio avanza sin soluciones inmediatas.

Incumplimiento de la recertificación de 50 años y multas millonarias

El problema principal radica en la falta de cumplimiento con los procedimientos para la recertificación estructural de los 50 años, lo que ha llevado a que los edificios sean catalogados como "no seguros" por las autoridades locales.

Como consecuencia, el condominio ha recibido una multa de 42,000 dólares, un golpe financiero que preocupa a los vecinos, quienes temen que el costo de la sanción recaiga sobre ellos a través de aumentos en sus cuotas de mantenimiento.

Leticia López, presidenta de la junta directiva del condominio, explicó que la crisis se debe a un problema con el arquitecto encargado del proceso de certificación.

“Descubrimos que el arquitecto que estaba haciendo el trabajo para nuestra comunidad nos mintió nos dijo que hacía un procedimiento y resulta que era otro. Los dueño y yo estamos muy afectados con esta situación”, dijo Leticia López, presidenta board del condominio.

“Nos hizo unos reportes que decían que nuestro edificio había pasado unas inspecciones y cuando le preguntamos, nos dijo que esas fotos de esos reportes que había hecho ahora en febrero de 2025, que las fotos eran de 2024”, añadió.

Según López, el caso ya ha sido puesto en conocimiento del abogado del condominio, quien se encargará de gestionar la situación legalmente.

Acusaciones de mala gestión y gastos cuestionables

Uno de los factores que ha exacerbado la indignación de los vecinos es la gestión interna del condominio. A diferencia de otros complejos residenciales que cuentan con compañías de administración externas, Coral Gate East se autorregula a través de una junta directiva conformada por residentes.

Hasta hace unos meses, contaban con empleados propios para el mantenimiento y otras labores operativas, pero estos fueron despedidos, lo que ha empeorado la situación estructural del edificio.

Algunos vecinos han denunciado que los problemas de administración vienen de años atrás y han señalado gastos injustificados en pastelitos, gasolina y comidas, que consideran innecesarios y que evidencian un uso inapropiado de los fondos del condominio.

Además, han criticado lo que perciben como un estilo de vida lujoso de algunos miembros de la directiva, en contraste con la difícil situación que enfrentan los residentes.

Leticia López, en su defensa, explicó que la gasolina en cuestión fue el pago a un empleado que utilizó su camioneta para la recolección de basura, y que los pastelitos fueron adquiridos para reuniones de la junta.

Asimismo, insistió en que ella es una profesional con más de 25 años de experiencia en su campo y que su salario proviene de su trabajo, no de la administración del condominio.

Cuotas de mantenimiento elevadas y falta de soluciones inmediatas

El costo de la asociación varía según el tamaño de los apartamentos, pero el monto base comienza en 600 dólares mensuales.

Esta cifra ha generado aún más descontento entre los residentes, quienes consideran que el estado de las instalaciones no justifica el alto costo de mantenimiento.

A pesar de las críticas, la junta directiva insiste en que ha actuado conforme a la normativa y que están trabajando para resolver los problemas estructurales.

Según López, esperan recibir pronto los fondos de devolución para contratar a un nuevo arquitecto que les ayude a completar el proceso de certificación.