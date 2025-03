El reguetonero cubano Oniel Bebeshito ha protagonizado uno de los momentos más divertidos, que ya apunta a convertirse en meme de la temporada. Durante su estancia en Los Ángeles, su esposa, Rachel Arderi, capturó en video el instante en el que el cantante intentaba pedir comida por teléfono al servicio de habitaciones. Una misión aparentemente sencilla, si no fuera por un pequeño obstáculo: el personal del hotel no hablaba español y su inglés todavía está en proceso de evolución.

Lo que sigue es un auténtico reto de comunicación, en el que Bebeshito mezcla español con un inglés improvisado, dando lugar a una frase que ya está viral: "¿Qué time faltaría?"

"¿Están afuera? Ah, no spanish. Comida. Comer. Time. ¿Pero cómo se dice comida en inglés...? Tiempo. Time. Comida. Servicer room. Yes. Time. No han llegado. Es time. ¿Qué time faltaría?", dice Bebeshito por teléfono, sin perder la paciencia hablando con el personal, mientras su esposa graba y se ríe sin parar en el fondo.

El video no tardó en convertirse en una sensación viral, acumulando miles de reacciones y comentarios de seguidores, quienes han hecho de su frase un fenómeno en redes: "¿Cuántos ‘time’ repitió?"; "Solo quería comer, pobrecito"; "Las clases empiezan el jueves con el teacher"; "Denle un ‘time’, que solo lleva cinco meses en EE.UU."; "El hambre es cabrona, pero el inglés más"; "Que saque una canción con ‘time’, ya lo tiene viral".

Este divertido episodio ocurrió en un hotel de Los Ángeles, donde Bebeshito se hospedaba tras su participación en Calibash 2025, uno de los festivales más importantes de la música latina en Estados Unidos.

El reguetonero tuvo la oportunidad de subirse al escenario del Crypto.com Arena, compartiendo tarima con grandes figuras como Wisin, Myke Towers, Eladio Carrión y Alex Sensation. Su presentación no solo le dio mayor visibilidad internacional, sino que dejó claro que su música está traspasando fronteras.

"Poco a poco estamos llegando a otros públicos", comentó Bebeshito en una entrevista con La Familia Cubana, destacando la importancia de este logro en su carrera.

La edición de Calibash 2025, que inicialmente estaba prevista para el 18 de enero, tuvo que ser reprogramada para el 7 de marzo debido a los incendios forestales en California. Como gesto solidario, los organizadores decidieron destinar parte de las ganancias del evento a las comunidades afectadas.

Ahora, tras su paso por este prestigioso festival, Bebeshito vuelve a ser tendencia, pero esta vez no por su música, sino por su peculiar forma de enfrentarse al inglés. Con su carisma natural, ha logrado transformar un simple pedido de comida en un momento icónico en redes.

Y tú, "¿qué time faltaría?" para ver el video y sumarte a las risas.

