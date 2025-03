Hija de Yailin y Anuel AA cumple dos años: "Mi sueño hecho realidad tenerte a ti"

La pequeña Cattleya, hija de la cantante dominicana Yailin La Más Viral y el reguetonero puertorriqueño Anuel AA, está celebrando su segundo cumpleaños, y su madre no ha dejado pasar la ocasión para dedicarle un emotivo mensaje en redes sociales.

"Hoy está de cumpleaños el amor de mi vida, todavía no lo creo, que hoy estás de cumpleaños. Hace dos años te tuve en mi barriga. ¡Mira qué grande y preciosa estás! Espero que Dios te me bendiga siempre y te me proteja de todo lo malo, y que a mí me de vida y salud para seguir criándote y dándote mucho amor. Mi flor divina, mi sueño hecho realidad tenerte a ti. Siempre quise una niña y Dios me lo cumplió. Eres la princesa mía, te amo", escribió Yailin en su cuenta de Instagram, junto a varias fotos y videos de la pequeña.

En las tiernas fotografías compartidas por Yailin, Cattleya luce como toda una princesita con un elegante vestido crema bordado en encaje, acompañado de una delicada diadema adornada con flores y lazos, y medias largas de punto.

En una de las imágenes, la pequeña sostiene un coqueto bolso de mimbre, mientras posa con una expresión dulce y serena, rodeada de coloridos tulipanes y flores primaverales.

A la felicitación se unió también Wanda Díaz, madre de Yailin, quien dedicó unas sentidas palabras a su nieta: "Feliz cumpleaños, hermosa de mamá. Que Dios te llene de vida y salud siempre, y que sigas así, hermosa como estás, llena de vida y radiante. Te deseo lo mejor del mundo, hermosa pequeña. Eres una luz que ha llegado a nuestras vidas desde el primer momento en que naciste, pequeño pedacito travieso. Te amo, hermosa".

Aunque Anuel todavía no ha reaccionado públicamente al cumpleaños de su hija, sus seguidores esperan que, a pesar de las diferencias con Yailin, mantenga una relación cercana con su hija.

Cattleya, quien desde su nacimiento ha estado en el centro de la atención mediática por la fama de sus padres, se ha robado el corazón de los fanáticos de Yailin, que hoy celebran junto a la artista este día tan especial.

