¡De terror! Narración de un cubano sobre una atracción en un parque de Cuba se sale de control y se hace viral: "Ni muerto me subo"

Un cubano ha conquistado las redes sociales con su espontánea y divertida narración de una atracción en un parque de diversiones en Cuba. El video, compartido por la página de Los Pichy Boys, ha generado miles de reacciones y risas entre los internautas.

En la grabación, el hombre comienza describiendo con entusiasmo la mecánica de la atracción, exaltando su velocidad y la energía del momento.

"Una nueva manera de pasar un fin de semana. Mira qué lindo, mira cómo esto va cogiendo impulso, ahorita empieza la gritería", comenta mientras filma la escena.

Sin embargo, lo que comienza como una descripción relajada se transforma rápidamente en una reacción cómica y aterrada, cuando el narrador se percata del ritmo acelerado del juego mecánico y de la aparente falta de seguridad en la estructura. "Mira, mira. Ahora es vuelta, hasta que uno ni suelte el pan es ahí, escucha la gritería", expresa con un tono de creciente asombro.

Finalmente, entre risas nerviosas y un tono contundente, el hombre deja clara su decisión de no participar en la atracción: "Ni muerto me subo allá arriba, eso para mí no existe".

El video ha generado un sinfín de comentarios, con muchos usuarios identificándose con la reacción del cubano y compartiendo experiencias similares en parques de diversiones dentro y fuera de la isla.

Otros han resaltado la peculiaridad de las atracciones en Cuba y el carácter jocoso del hombre, que sin proponérselo, se ha convertido en un auténtico influencer de la risa.

Este episodio demuestra, una vez más, cómo los cubanos encuentran humor incluso en las situaciones más inesperadas, convirtiéndolas en contenido viral para alegrar a miles de personas en todo el mundo.

