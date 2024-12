Jóvenes madres cubanas piden ayuda para encontrar trabajo en Miami: "En lo que sea"

Vídeos relacionados:

Dos jóvenes madres cubanas necesitan encontrar trabajo en la ciudad de Miami, Estados Unidos, y el influencer Dairon Cano hizo -nuevamente- un alto en el camino para ayudar a sus compatriotas y dar a conocer sus historias.

En un video publicado en TikTok, Cano explicó que ellas le escribieron sobre su situación y el muchacho, conocido por su constante apoyo a miembros de la comunidad latina que enfrentan dificultades en suelo estadounidense, dio el paso al frente y pidió colaboración en busca de puestos laborales.

Las cubanas explicaron que llevan un buen tiempo buscando plazas, pero no ha sido imposible. Asimismo, dejaron claro que están dispuestas a realizar cualquier faena: "En lo que sea", espetó una de ellas.

Las jóvenes, residentes en la zona de Homestead, afirmaron que han aplicado en varios lugares sin tener la fortuna de asegurar algún espacio. Debido a ello, Cano pidió a los dueños de negocios (necesitados de trabajadores) que le escribieran para lograr apoyar a sus connacionales.

La publicación suma miles de interacciones en un momento bastante difícil para encontrar empleos, tras -entre otras causas- la llegada de miles de inmigrantes con deseos de luchar y prosperar.

Hace menos de una semana, un cubano igualmente radicado en Miami contó lo difícil que es encontrar trabajo en la ciudad y su historia no dejó indiferente a nadie.

Tras seis meses llenando aplicaciones en al menos 20 lugares, aseguró que no ha recibido ni una sola llamada de respuesta. “Si no necesitan a nadie, no hagan llenar nada, porque ya me duele la muñeca de tanto escribir. ¡Esto es una falta de respeto!”, dijo visiblemente molesto pero con un toque de humor.

En septiembre pasado, se conoció la historia de Diairys Lorente, una madre cubana que vive en la urbe y estuvo varios meses sin trabajar, porque no encontraba nada a pesar de sus múltiples gestiones.

