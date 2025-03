"Cuando no es Juana, es la hermana": Anuncian cortes de agua de 12 horas en La Habana por "rotura imprevista"

Vídeos relacionados:

La empresa Aguas de La Habana informó que el servicio de agua potable será interrumpido en varios municipios de la capital este viernes 14 de marzo, debido a una rotura imprevista en la conductora principal de la fuente de abasto de Cuenca Sur. La suspensión, que se extenderá por 12 horas, desde las 6:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., afectará a los municipios Plaza de la Revolución, Cerro, Centro Habana, Habana Vieja, 10 de Octubre y Boyeros.

Según la entidad, los trabajos de reparación son necesarios para solucionar la avería y estabilizar el servicio, aunque el restablecimiento se realizará de manera paulatina. Las autoridades exhortaron a los residentes a tomar medidas para minimizar el impacto del corte, en un contexto donde las interrupciones del suministro de agua han sido constantes en la ciudad y en varias provincias del país.

El anuncio del corte de agua ha generado indignación entre los ciudadanos, quienes denuncian que la crisis hídrica en La Habana es un problema persistente sin solución. "Bueno, el Consejo Popular Malecón, Vedado, desde hace mucho no tiene agua, esto no es noticia, pero arreglen lo que tenga que ser arreglado para ver si el preciado líquido regresa", pidió una afectada. Otros lamentaron que las fallas en los servicios básicos se suman unas a otras: "No escampa, es una detrás de la otra, ayer todo el día sin corriente y hoy el agua. Nos van a volver locos porque ni medicamento puedes tomar, tampoco hay". Desde Luyanó, otra residente denunció que "Luyanó Moderno lleva 12 días sin agua y sin explicación ni solución". En tanto, el malestar por la recurrencia de la situación también se hizo notar: "Siempre es la misma pingueta cuando llega el calor, cuando no es Juana es la hermana"

La crisis del agua en Cuba ha generado un creciente malestar entre la población. En Ciego de Ávila, los ciclos de abastecimiento han sido reducidos a una vez cada nueve días debido a la sequía y el deterioro del sistema de bombeo. En Santiago de Cuba, zonas como Punta Gorda Alta y Aguadores llevan más de cuatro meses sin acceso al agua, lo que ha afectado la higiene y la salud pública de cientos de familias. Además, en redes sociales circulan denuncias de personas, como una cubana en Villa Clara que relató en TikTok que ha tenido que ir al campo a buscar agua para poder cubrir sus necesidades básicas tras más de 50 días sin llegar el agua al pueblo.

Los problemas con el abastecimiento no solo han derivado en incomodidad, sino también en protestas. En Río Cauto, Granma, el gobierno se vio obligado a instalar una bomba de agua tras la presión de los residentes, quienes salieron a las calles para exigir soluciones. En La Habana, la situación es aún más crítica debido a los constantes apagones que afectan el bombeo y distribución del agua, agravando el panorama de una crisis que no muestra señales de mejora.

Este nuevo corte de 12 horas en la capital ocurre solo una semana después de que otro similar dejara sin servicio a miles de habaneros el 5 de marzo. En aquella ocasión, el corte coincidió con fallos eléctricos prolongados, evidenciando la precariedad de los servicios básicos en la ciudad. A pesar de la magnitud de las afectaciones, el gobierno cubano no ha presentado un plan de inversión que garantice la estabilidad del suministro, mientras el deterioro de las infraestructuras y la crisis energética siguen afectando la vida cotidiana de millones de ciudadanos.

