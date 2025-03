Ministra de Exteriores canadiense a Rubio: “Estás en nuestro país, respeten nuestra soberanía y nuestra gente”

La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Mélanie Joly, envió un contundente mensaje al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante la cumbre de ministros de Relaciones Exteriores del G7 celebrada en La Malbaie, Quebec.

“Lo que le dije al secretario es que la soberanía de Canadá no está en debate. Punto. No hay discusión. No hay discusión al respecto. No hay necesidad de hablar de ello. [Le dije:] ‘Estás aquí, respétanos. Respeten nuestra soberanía. Estás en nuestro país, respeten a nuestra gente’. Punto”, dijo la ministra durante una rueda de prensa posterior al encuentro.

Las declaraciones de Joly surgieron en respuesta a los comentarios del presidente estadounidense, Donald Trump, quien reiteró la idea de que Canadá podría convertirse en el estado número 51 de la Unión.

La ministra canadiense dejó claro que no permitiría que esas afirmaciones afectaran la agenda diplomática del país y que, según sus palabras, "no había discusión al respecto, ni necesidad de hablar sobre ese tema".

Rubio minimiza tensión, pero admite desacuerdo

Por su parte, Rubio reconoció que existe una discrepancia entre la postura de Trump y la del gobierno canadiense, pero trató de restarle importancia al asunto, asegurando que la cumbre del G7 no era el foro adecuado para debatir sobre una posible anexión de Canadá a Estados Unidos.

"Hay un desacuerdo entre la postura del presidente y la del gobierno canadiense", admitió Rubio, según CBC. "No creo que sea un misterio, y no fue tema de conversación porque no era el objetivo de esta cumbre".

Trump insiste en su visión sobre Canadá

El mandatario estadounidense, por su parte, volvió a insistir en su opinión de que Canadá funcionaría mejor como un estado dentro de la Unión. Durante una conferencia en la Casa Blanca, Trump declaró: "No necesitamos nada de lo que tienen. Como estado, sería uno de los grandes estados".

Trump también hizo referencia a la frontera entre ambos países, describiéndola como "una línea artificial" que, según él, "no tiene sentido".

El primer ministro Carney rechaza enérgicamente la idea

El primer ministro canadiense, Mark Carney, fue aún más categórico en su rechazo a la propuesta de Trump. Durante una conferencia de prensa, calificó la idea como "una locura" y aseguró que Canadá "jamás, de ninguna manera, formará parte de Estados Unidos".

"Estados Unidos no es Canadá", enfatizó Carney. "Somos un país fundamentalmente diferente".

Canadá busca diversificar su comercio

Más allá de la polémica, Joly subrayó que el gobierno canadiense seguirá fortaleciendo su comercio con socios fuera de Estados Unidos. Destacó la importancia de reducir las barreras comerciales internas entre provincias y de afianzar relaciones económicas con Europa y el Reino Unido. "Necesitamos diversificar nuestra economía", afirmó.

Esta postura surge en un contexto de tensiones comerciales con Washington. Recientemente, Trump anunció nuevos aranceles contra Canadá, lo que ha provocado represalias comerciales por parte del gobierno de Ottawa.

El G7 y la guerra en Ucrania

Durante la cumbre, Joly también abordó la situación en Ucrania y expresó el respaldo del G7 a una propuesta de alto el fuego impulsada por Estados Unidos. Según sus declaraciones, la comunidad internacional está atenta a la respuesta de Rusia. "La pelota está ahora en la cancha de Rusia", señaló.

Mientras tanto, Trump aseguró que ha mantenido "conversaciones productivas" con el presidente ruso, Vladimir Putin, y que existe "una buena posibilidad" de que la guerra llegue a su fin.

La controversia sobre la soberanía canadiense, sumada a los desafíos comerciales y geopolíticos, marca un período de tensión en la relación entre Ottawa y Washington. Sin embargo, Joly reafirmó que Canadá mantendrá su postura firme y continuará fortaleciendo sus alianzas internacionales.