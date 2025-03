Tekashi 6ix9ine vuelve a estar en el centro de atención, pero esta vez no por ninguna polémica, sino por un sorprendente cambio de imagen. El rapero reveló que durante los últimos meses ha estado usando un peluquín rubio y que, en realidad, nunca se cortó su cabello largo. En un video que compartió con sus seguidores en Instagram, se quitó poco a poco la peluca, mostrando su melena real y dejando una fecha en pantalla que desató rumores sobre un posible nuevo álbum.

Mientras Tekashi llamaba la atención con su inesperado look, su novia, la cantante cubana Hallel Génesis, también daba de qué hablar. La joven publicó en sus redes sociales un divertido video en el que muestra lo que hace con su novio en la intimidad... y no, no es lo que muchos piensan. En el clip, la pareja aparece compartiendo momentos de complicidad y risas, dejando claro que su relación sigue viento en popa y que se divierten como cualquier pareja enamorada.

El regreso de Tekashi a su icónico look de trenzas multicolores ha sido interpretado como un intento de revivir la imagen que lo hizo famoso en 2017. Su distintivo cabello arcoíris fue una parte clave de su identidad artística y, con este cambio, muchos especulan que el rapero podría estar preparando una nueva era musical. Su video, que acumuló millones de reproducciones en pocas horas, ha dejado a sus fanáticos con muchas preguntas sobre lo que está por venir.

Por su parte, Hallel no ha perdido la oportunidad de burlarse de los rumores que rodean su relación. Con su característico sentido del humor, ha dejado claro que las especulaciones sobre una supuesta crisis con Tekashi no tienen fundamento. En lugar de responder con seriedad, la cubana prefiere compartir momentos divertidos junto a su pareja, demostrando que su amor sigue intacto.

Con Tekashi generando intriga sobre su próximo proyecto y Hallel disfrutando de su romance sin prestar atención a los rumores, la pareja sigue acaparando titulares. Lo que es seguro es que, entre cambios de look, anuncios misteriosos y videos llenos de humor, ambos saben muy bien cómo mantener entretenidos a sus seguidores.

