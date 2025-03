Ultrack pierde los estribos en una directa: "Aquí se levantaban a las 12 del día y el que pagaba las cuentas era yo"

Bastó con que alguien le preguntara por sus hijas e insinuara que no las atiende para que Ultrack perdiera completamente los estribos en plena directa.

El influencer cubano arremetió contra uno de sus seguidores y de paso reveló detalles un poco comprometedores de cómo era su relación con su expareja Amanda antes de su divorcio.

Cuando le preguntaron por sus hijas la respuesta de Ultrack fue automática: “Pregúntale a la madre porque las niñas no viven conmigo, si alguna persona tiene curiosidad por las niñas mías lamentablemente las niñas mías no viven conmigo y no fue por mi culpa, si tienen alguna duda de las niñas mías tienen que preguntarle a la madre”, dijo el influencer visiblemente enfadado.

“Atiende a tus hijas”, le dijo alguien y allí fue cuando Ultrack explotó: “Yo atendí a mis hijas toda la vida, a mis hijas y a quien no era mis hijas yo las atendí toda la vida y traté de darles la mejor vida. Aquí todo el mundo se levantaba a las 12 del día y el pagaba las cuentas era yo. Tú no sabes nada para que estés hablando de esto. Nunca les faltó nada ni les va a faltar nada de mi parte, pero lamentablemente no viven conmigo y no fue por mi culpa”.

“Fíjate que me callo la boca, porque ahora el malo de toda esta ping* soy yo, yo no hice ni ping* y el malo soy yo, si tú quieres preguntar algo pregúntale a aquella persona”, agregó enfilando los cañones hacia Amanda.

“A mí nadie me va a tildar de mal padre ni una ping* en las redes sociales porque aquí nadie sabe nada, y yo estaba aquí en el estudio trabajando para mis hijas, aquí todo el mundo se levantaba a las 12 del día no hacían ni ping* y a mis hijas no les faltaba nada”, concluyó el influencer.

El divorcio de Ultrack y Amanda Sanz sigue siendo la comidilla de las redes, aunque ambos han seguido su camino y tienen nuevas relaciones las polémicas no parecen acabar.

