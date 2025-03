Miami-Dade lanza portal digital para denunciar fraudes en asociaciones de propietarios y condominios

Los residentes del sur de la Florida ahora cuentan con una nueva herramienta para combatir el fraude. La Oficina del Sheriff de Miami-Dade ha lanzado un portal digital para facilitar la denuncia de actividades fraudulentas relacionadas con asociaciones de propietarios y condominios en el condado.

Esta iniciativa surge en respuesta a las crecientes quejas de vecinos que han reportado irregularidades financieras y actos de corrupción en las juntas directivas de sus asociaciones.

Medios de prensa locales han venido documentando de forma recurrente los casos de fraude en diversas comunidades del sur de la Florida, señalando la urgencia de tomar medidas más contundentes.

El nuevo sitio web, respaldado por la Oficina contra el Crimen Organizado de Miami-Dade, permitirá a los residentes presentar denuncias cuando tengan sospechas o pruebas de fraudes en sus asociaciones.

Esta unidad especializada ha sido fortalecida por orden de la sheriff Rosie Cordero-Stutz, quien ha puesto el foco en proteger a los propietarios de viviendas de las amenazas financieras que comprometen la estabilidad y transparencia de sus comunidades.

"Mi prioridad es proteger a los propietarios de viviendas de las actividades fraudulentas que amenazan a sus comunidades y su bienestar financiero. Esta unidad especializada reúne a investigadores y recursos para investigar enérgicamente a quienes cometen fraudes contra las asociaciones de propietarios y los condominios", expresó la sheriff Cordero-Stutz en un comunicado.

"Los propietarios de viviendas merecen transparencia y rendición de cuentas, y no hay lugar para este tipo de corrupción en nuestro condado", añadió.

¿Qué tipo de denuncias se pueden hacer?

El portal está diseñado exclusivamente para reportar fraudes en asociaciones de propietarios y condominios.

Sin embargo, la Oficina del Sheriff ha aclarado que no se encarga de investigar disputas contractuales, casos de mala administración de fondos o infracciones regulatorias, asuntos que son competencia del Departamento de Regulación Comercial y Profesional de Florida.

Para presentar una denuncia, los ciudadanos deben visitar la página How to Report HOA and Condo Fraud, donde podrán enviar la información directamente a la Oficina contra el Crimen Organizado, la cual se ha comprometido a responder dentro de un plazo de 72 horas.

Un problema en aumento

El fraude en asociaciones de propietarios y condominios ha crecido de manera alarmante en el condado de Miami-Dade, afectando tanto a comunidades pequeñas como a grandes complejos residenciales.

Ante este panorama, la sheriff Cordero-Stutz ha elevado la lucha contra este tipo de delitos a una de las prioridades de su gestión, dotando a la unidad especializada de recursos adicionales y personal capacitado para enfrentar estas investigaciones.

La sheriff ha subrayado su compromiso de combatir la corrupción que impacta directamente la calidad de vida y el patrimonio de miles de residentes del sur de la Florida.

Los ciudadanos preocupados por este tipo de delitos ahora tienen una vía directa para actuar y proteger a sus comunidades de posibles fraudes, fortaleciendo así la confianza en las instituciones encargadas de velar por la legalidad en el condado.

Para conocer más detalles sobre cómo realizar una denuncia o sobre la jurisdicción de cada organismo involucrado, se recomienda visitar la web oficial del Departamento de Regulación Comercial y Profesional de Florida o acceder directamente al portal de denuncias habilitado por la Oficina del Sheriff de Miami-Dade.