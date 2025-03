Cubanos responden a Gerardo Hernández: "Nos vamos buscando lo que en Cuba no hay"

Vídeos relacionados:

Las declaraciones del exespía y actual dirigente del Comité de Defensa de la Revolución (CDR), Gerardo Hernández Nordelo, sobre la emigración cubana han generado una ola de reacciones entre los cubanos en redes sociales.

Hernández Nordelo afirmó que los cubanos no abandonan la isla en busca de libertad, sino de mejoras económicas, lo que despertó indignación entre quienes han experimentado en carne propia la crisis del país y han optado por emigrar.

Para el coordinador nacional de la "chivatería de barrio", la libertad como móvil de la emigración masiva de los cubanos es un "cuento". Así lo expresó junto al gobernante Miguel Díaz-Canel y la funcionaria del ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), Johana Tablada de la Torre, durante la emisión del podcast 'Desde la Presidencia'.

Una nota al respecto, publicada en Facebook por CiberCuba, desató una ola de comentarios de cubanos que mostraron su desacuerdo e indignación por los comentarios de Hernández Nordelo, a quien recordaron el dolor de miles de familias que perdieron a seres queridos en el mar o peligrosas travesías, además de las millones que sufren el dolor de la separación.

Las respuestas a sus palabras no se hicieron esperar. "El cubano se va de Cuba buscando prosperidad, salud, trabajo remunerado, economía, tranquilidad, vivienda decorosa, familia estable, seguridad, futuro para sus hijos. Y todo eso se consigue con LIBERTAD", expresó un usuario en Facebook, en una de las respuestas más respaldadas.

Otro internauta señaló que "las familias están desunidas obligatoriamente. Se han ido hijos, padres, esposos, en fin, generaciones buscando trabajo digno, libertad, en fin, vivir como seres humanos. Otros han muerto en las travesías peligrosas que han atravesado tanto por tierra como por mar, por la desesperación que vivimos día a día en nuestro país".

Las críticas contra el dirigente no solo apuntaron a sus declaraciones, sino también a su posición privilegiada dentro del sistema. "Gerardo Hernández habla desde la comodidad de su buena vida en Cuba. No sabe lo que sufre un cubano de a pie. No sabe lo que es hacer una cola interminable por un poco de comida o vivir con miedo a expresar lo que piensas".

Algunos, incluso, hicieron referencia a su condición de "héroe" y le recordaron su instrumentalización por parte del dictador Fidel Castro. "Si Gerardo tanto cree en la 'prosperidad' de Cuba, ¿por qué no renuncia a todos los privilegios que tiene dentro del sistema y vive como un cubano promedio?", cuestionó otro usuario.

También hubo respuestas más crudas: "Señor Gerardo, ¿está usted consciente de lo que dice? Cuánto cinismo en sus palabras. Burla y chantaje a todos aquellos padres y madres que han perdido a sus hijos en el mar en busca de un futuro mejor y aquellos que sufren en silencio la lejanía de sus seres queridos simplemente por no tener futuro y no tener la posibilidad de elegir su destino sin imposiciones ni represión".

Las reacciones reflejaron una profunda frustración con la realidad cubana y con las posturas del régimen respecto a la emigración. La afirmación de que los cubanos no huyen por falta de libertad fue duramente criticada con señalamientos a la represión, la falta de derechos y la imposibilidad de mejorar la calidad de vida en la isla.

"La gente no se juega la vida por un pan con bistec", agregó otro usuario, enfatizando que la crisis en la isla es mucho más que un problema económico, sino también político y social.

La controversia continúa y demuestra que, lejos de creerse el discurso oficial, los cubanos que han tenido que emigrar saben muy bien por qué han tomado esa decisión: en busca de lo que en Cuba no tienen ni pueden tener.