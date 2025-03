Vídeos relacionados:

Bad Bunny lo ha vuelto a hacer. El Conejo Malo no solo domina la música, sino que también está conquistando la moda. Esta vez, lo ha hecho a lo grande al convertirse en la imagen de la nueva campaña de Calvin Klein. Con su estilo desenfadado y su actitud de "yo hago lo que me da la gana", el artista puertorriqueño ha dejado a todos con la boca abierta al posar con la colección Icon Cotton Stretch, una línea de ropa interior minimalista, cómoda y, por supuesto, muy sexy. No es de extrañar que algunos fanáticos hayan reaccionado con comentarios subidos de tono.

Las fotos, capturadas por el renombrado Mario Sorrenti, nos regalan a un Bad Bunny más sensual que nunca. Con sus tatuajes a la vista y una confianza que traspasa la pantalla, el cantante posa en blanco y negro, mostrando que el carisma no se compra, se tiene. La frase que acompaña el video promocional, "La vibra es infinita", no podría ser más acertada, porque, claramente, la suya no tiene límites. "Este video me causó cosas", comentó una usuaria, mientras otra exclamaba: "El verdadero baile inolvidable".

Como era de esperarse, Instagram ardió. La combinación de Bad Bunny y Calvin Klein provocó miles de reacciones. Algunos fanáticos lo expresaron sin filtro: "Primera vez que preñan a alguien por internet", "Mi presión bajita… que me la chequee ahora" o "No tengo nada decente que decir". La emoción era tal que un usuario hasta afirmó: "Se me acabó mi reserva de óvulos de verlo".

Pero lo mejor es que la campaña también lleva su sello musical. El video promocional está acompañado por "EoO", uno de los temas de su último álbum, Debí Tirar Más Fotos, lo que ha servido de inspiración para que sus seguidores convirtieran el título en un lema viral. "Calvin Klein debió tirar más fotos", comentaron cientos de usuarios, haciendo un guiño perfecto entre la música y la moda.

Con esta colaboración, Calvin Klein refuerza su apuesta por figuras que desafían lo convencional y Bad Bunny sigue sumando logros a su ya impresionante carrera. Lo suyo no es solo la música, es marcar tendencia, hacer historia y, por supuesto, seguir siendo el rey de todo lo que se proponga. "Muchas gracias Calvin Klein", escribió un fan agradecido, y con razón.

