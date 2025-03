Personas necesitadas no recuerdan la última vez que recibieron pollo, pescado o huevos por la libreta en Santiago de Cuba

La crisis alimentaria en Cuba sigue agudizándose, dejando a muchas familias sin acceso a productos básicos que deberían estar garantizados por la libreta de abastecimiento.

Pollo, pescado, huevos, mortadela y hasta el picadillo normado han desaparecido de los mercados estatales, según denuncian los propios ciudadanos.

En medio de esta difícil situación, el opositor cubano José Daniel Ferrer conversó con un grupo de personas necesitadas, a quienes les prometió que el viernes les ofrecería pollo en el almuerzo.

Durante la conversación, Ferrer preguntó: “¿Desde cuándo no reciben pollo por la libreta?”. La respuesta fue unánime y desoladora: “Se perdió la cuenta”, expresaron varias personas, en su mayoría ancianos que esperaban por la comida.

"No viene el pollo por la libreta, ni pescado ni nada. Ni huevo", lamentaron los presentes, quienes también señalaron que la mortadela y el picadillo normado llevan tiempo sin distribuirse en la bodega.

Ante esta realidad, Ferrer cuestionó si valía la pena seguir organizando los almuerzos solidarios. “Sí”, respondieron al unísono los beneficiados, resaltando la importancia de estos espacios de ayuda en medio de la escasez.

“Hay que seguir dando las gracias a los que ayudan desde el exilio”, añadieron, reconociendo el apoyo que reciben desde fuera de la isla para poder alimentarse en medio de la crisis.

A través de sus redes sociales, el líder opositor destacó la labor de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), que brinda asistencia a centenares de personas en situación de vulnerabilidad gracias a la ayuda de exiliados cubanos.

"La #UNPACU asiste, gracias a la ayuda de cubanos generosos exiliados, a centenares de personas vulnerables, a presos políticos y activistas perseguidos que viven en extrema pobreza. Quién no comprende la importancia de la solidaridad con los más necesitados, quién no entienda el valor de ayudar a salvar vidas, quién no comprende la necesidad de que el activismo político y el humanitario vayan unidos, puede ser anticomunista, pero nunca tendrá el apoyo, ni el respeto del pueblo sufrido", escribió Ferrer.

El opositor subrayó que la indiferencia ante el sufrimiento del pueblo solo refuerza la percepción de que quienes no ayudan tienen “el alma muy parecida a quienes le esclavizan y oprimen actualmente”.

Según sus publicaciones en X (antes Twitter), en la jornada del 18 de marzo, día en que se conmemora el inicio de la Primavera Negra en Cuba, la UNPACU logró alimentar a 462 personas vulnerables, además de atender a 26 personas que solicitaron asistencia médica.

Sin embargo, Ferrer denunció que la represión contra su trabajo sigue en aumento, con detenciones diarias y acciones represivas contra quienes colaboran con la organización.

Como ejemplo, mencionó el caso de Idudni Garcés, un automovilista al que le fue confiscada su moto por haber realizado unos pocos viajes para la UNPACU.

Según Ferrer, Garcés quedó sin su medio de sustento, pese a que tiene una madre ciega, un tío postrado y niños que mantener.

Mientras tanto, la escasez de alimentos sigue golpeando a los cubanos, quienes cada vez dependen más del mercado informal y de la ayuda de organizaciones y exiliados para alimentarse.

