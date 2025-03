Turista canadiense denuncia agresión en un hotel de Cuba

Una turista canadiense denunció haber sufrido una agresión durante su estancia en el hotel The Blau, en Varadero, el pasado 3 de marzo por la noche.

La víctima se llama Crystal Jardine y según relató en Facebook, todo ocurrió cuando estaba en el bar de la playa con su esposo y un hombre se le acercó y le pidió un cigarro. Ella se lo dio y después una mujer (al parecer pareja del sujeto) la enfrentó agresivamente acusándola de coquetear con él.

"Le pedí firmemente que se fuera, y finalmente se fueron. Aproximadamente 30 minutos después, el hombre regresó del otro lado de la barra y, sin provocación, me golpeó en la cara. También atacó físicamente a mi marido", detalló.

Para consternación de Crystal, la seguridad del complejo no detuvo al atacante, otro huésped canadiense, y le permitió volver a su habitación.

"El personal del hotel inicialmente no trató esta situación con urgencia. Me las arreglé para contactar con la Embajada de Canadá, y fue solo después de informar a la recepción sobre esto que el asunto parecía ser tomado más en serio", denunció ella.

"Llamé a la Policía varias veces, pero las llamadas se desconectaron cada vez que mencionaba el nombre del complejo. Finalmente recibí tratamiento médico en un centro de urgencia por mis lesiones, incluyendo un ojo cerrado hinchado", añadió.

Captura de Facebook / Crystal Jardine

En el hospital, la turista comunicó a la Policía que presentaría cargos. Le informaron que irían al complejo a las 9:00 am y a las 6:00 pm aún no habían llegado. Tras una llamada telefónica, le dijeron que debía esperar al día siguiente.

"La falta de transparencia y apoyo tanto del hotel como de las autoridades locales es profundamente preocupante. El hombre responsable del asalto sigue en las instalaciones del complejo, según el personal, lo cual es increíblemente preocupante por mi seguridad y la de otros invitados", expresó con indignación.

La afectada comentó que la situación le causó una gran angustia, sobre todo sabiendo que el agresor no fue considerado responsable.

Ya de vuelta a su país, Crystal, residente en Ontario, relató su historia a CTV News. El 21 de marzo aún no se había recuperado totalmente del ojo morado que le dejó el puñetazo que recibió en la cara.

Ella y su esposo viajaron el 28 de febrero para una estancia de cinco días en un resort en Varadero con Sunwing Vacations, y el incidente ocurrió en el segundo día del viaje.

La noche del ataque, el agresor le pegó a ella, derribó a su esposo y se le echó encima a golpearlo. Fue retenido por los guardias de seguridad, pero en vez de detenerlo, solo le dijeron que se fuera.

Tras contactar ella a la Policía, le dijeron que si presentaba cargos tendría que permanecer en Cuba.

"No tengo el nombre del hombre; el complejo turístico no me lo quiere dar. No me entregaron un informe oficial de la agresión. La única información que me dieron es que era canadiense", denunció.

CTV News contactó a Sunwing Vacations, que confirmó el incidente. Por su parte, el resort solo dijo que el suceso está investigación y se incluyeron declaraciones de testigos.

El abogado defensor penal Joseph Neuberger aclaró que aunque Jardine no puede presentar cargos en Canadá, sí puede localizar al presunto agresor.

"Debido al derecho internacional, no puede presentar ninguna acusación penal contra él en Canadá, ya que la jurisdicción es Cuba. Una vez en Canadá, su único recurso, si conociera los datos personales, el nombre, la dirección, etc., del individuo, sería iniciar una acción civil por agresión", precisó.

La turista quiere que el hombre que la golpeó sea procesado.

Su única esperanza es que con la atención de las redes sociales sea llevado ante la justicia y se tomen las medidas adecuadas para proteger a otros en el futuro.

"Es repugnante que alguien pueda hacer esto, y sabiendo que es canadiense y que también puede hacerlo. Todo esto no está bien. Quiero que este hombre rinda cuentas por lo que me hizo", recalcó.

