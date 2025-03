Así se vivió el apagón general en Varadero: "Al buffet con velas"

Varadero, uno de los principales destinos turísticos de Cuba, vivió el apagón general reciente por más de 48 horas. La joya del Ministerio de Turismo se quedó sin corriente en hoteles, calles y residencias de la península.

Las redes sociales se inundaron de quejas y comentarios de cubanos sorprendidos por la falta de electricidad en un lugar que presume de ser la población más bonita, limpia e iluminada de Cuba.

"En Varadero 50 horas seguidas sin corriente. Hay muchas personas que quieren disfrutar sus vacaciones y no solo dentro de un hotel que ya de hecho se evacuaron algunos porque no tenían grupos electrógenos. ¿Qué sucede que ya hay provincias con 100% y acá aún no hay corriente? Es inhumano esto", denunció una persona en un post de la Presidencia de Cuba.

Aunque parezca insólito, el principal polo turístico de Cuba no está tan preparado para la crisis energética como suele presumir el Estado.

"Hacer turismo en Cuba es ir a un buffet con velas", comentaron algunos usuarios en redes, acompañando imágenes de cenas improvisadas, con los camareros de un hotel transitando a oscuras por el medio del salón comedor.

"Los extranjeros no entienden de eso", dijo una persona. Otra respondió: "Nosotros, los cubanos, tampoco".

El colapso del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) el pasado fin de semana dejó en evidencia las carencias del país.

A pesar de que algunos hoteles como el Iberostar Selection Varadero lograron mantener la corriente con plantas eléctricas, otros se vieron completamente a oscuras y sin poder dar servicio a sus clientes. Esto no ocurrió solo en Varadero, también en Jibacoa hubo apagón en el hotel Villa Trópico.

La crisis energética no solo afectó a las instalaciones turísticas. Las calles de Varadero, sus comercios y restaurantes se quedaron completamente apagados.

El pasado lunes, Miguel Díaz-Canel agradeció a los cubanos por su "comprensión" tras el colapso eléctrico que afectó a varias provincias durante más de dos días.

"Gracias Cuba, por la comprensión en las horas de incertidumbre y malestar por la desconexión del SEN. Seguimos con déficit, pero ya conectados", escribió el gobernante en su cuenta de X.

Las reacciones de los cubanos no se hicieron esperar, mostraron la frustración acumulada: "Eres un títere puesto a dedo. Fueron 48 horas sin electricidad. ¡Gracias ni una pinga!", expresó un usuario.

Otros internautas ironizaron sobre el contraste social en la isla: "No tendremos termoeléctricas, pero tenemos majestuosos hoteles llenos de fluido eléctrico y recursos que no tiene el pueblo".

Las autoridades han reconocido que los apagones continuarán, debido al déficit energético que enfrenta el país. Mientras tanto la paciencia de los cubanos sigue al límite.

