El español es un idioma compartido por millones de personas en distintos países, pero cada nación ha desarrollado sus propias palabras y expresiones que pueden causar sorpresa, confusión e incluso risas. Esto quedó demostrado en un reciente video de TikTok donde una cubana y una venezolana comparan cómo llaman a distintos objetos y alimentos en sus países. Con más de un millón de visualizaciones, la grabación de @meli_ry_03 no solo ha entretenido a los usuarios, sino que también ha generado un divertido debate sobre las diferencias lingüísticas en América Latina.

Las diferencias más marcadas aparecen desde el principio. La venezolana dice “lechosa” con toda naturalidad, pero la cubana no duda en corregirla con un rotundo “fruta bomba”. Luego, cuando la conversación llega al “cambur”, la cara de la cubana lo dice todo: en la isla, eso es un “platanito”. Pero el verdadero debate estalla con la “patilla”, que en Cuba se llama “melón”, dejando a muchos usuarios preguntándose: “¿Entonces cómo le dicen al melón?” .

El choque cultural no se detiene en las frutas. En Venezuela, la gente usa “lentes”, pero en Cuba prefiere “gafas”. Para limpiar el suelo, los venezolanos confían en su “coleto”, mientras que los cubanos sacan su “palo bayeta”. Si hablamos de ropa interior, en Venezuela se usa “pantaleta” y en Cuba “blumers”. La cosa sigue con las “cholas” venezolanas, que en Cuba se llaman “chancletas”, y con el “sostén”, que para los cubanos es un “ajustador”.

El video no solo sacó carcajadas, sino que también desató una ola de comentarios en TikTok. Algunos usuarios cubanos se mostraron incrédulos ante ciertas palabras, asegurando que en la isla no se dice “pitillo” sino “absorbente”, y que “tachinos” no es un término común para los “tostones”. Otros señalan que las variaciones pueden depender de la región de Cuba, ya que en cada provincia el vocabulario cambia.

Más allá de la confusión lingüística, la mayoría de los usuarios coincidieron en que lo mejor del vídeo es la complicidad y la simpatía de los protagonistas. Muchos se sorprendieron al ver a una venezolana usando los mismos términos que ellos, mientras que otros aprovecharon para compartir las formas en que dicen esas mismas palabras en sus países.

Al final, este video demuestra que el español es tan rico como diverso y que cada país ha puesto su propio sello en él. Lo que para unos es un “perol”, para otros es un “pomo”, y aunque las palabras sean diferentes, lo que queda claro es que el humor y el buen rollo son universales.

