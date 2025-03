Mario J. Pentón sale en defensa de La Diosa tras la revocación del parole humanitario: "¿Por qué somos tan malos?"

El periodista Mario J. Pentón tuvo que salir en defensa de La Diosa durante una transmisión en vivo en la que abordaba la decisión de la administración Trump de revocar el parole humanitario.

La revocación del estatus legal a los beneficiarios de este programa ha causado preocupación entre los migrantes cubanos en Estados Unidos; sin embargo, no han faltado las insinuaciones de aquellos que se alegran de las desgracias que pudieran tocar de cerca a algunos de sus coterráneos.

Mientras respondía a las preguntas de sus seguidores sobre las implicaciones de la revocación del parole una usuaria en los comentarios escribió: “¿Se va La Diosa?”.

Pentón no dejó pasar el comentario y le respondió: “¿Por qué somos así? Yo sinceramente no entiendo por qué nos alegramos del mal ajeno, por qué tratamos de destruir al otro”.

“¿Cuál es tu problema con La Diosa? La Diosa es una mujer que trabaja, una mujer que hace su esfuerzo, que está echando pa´ lante en este país, cuál es tu problema con La Diosa. ¿Es una delincuente La Diosa? No, es una mujer trabajadora, cuál es tu lío con La Diosa, por qué somos tan malos. Yo de verdad a veces me pregunto, sinceramente, y me da una molestia tan grande esto de por sacarle un ojo a otro me saco un ojo y me quedo ciego, qué cosa tan increíble”, arremetió el periodista.

En su Instagram La Diosa compartió este fragmento y agradeció al periodista por sus palabras: “Gracias por ponerla en su lugar”.

La publicación generó decenas de comentarios en apoyo a La Diosa y elogiando la respuesta que el reportero le dio a esta internauta.

La revocación del parole humanitario amenaza con dejar en un limbo legal a decenas de miles de cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses que han llegado a Estados Unidos con la esperanza de iniciar una nueva vida. Aunque el programa fue diseñado para ofrecer una vía segura de entrada, su eliminación dejaría a muchos expuestos a procesos de deportación o a quedar en un estatus migratorio irregular.

