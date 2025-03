"Marlon tiene la mejor mamá", le dicen a Claudia Artiles tras compartir emotivo video con su hijo

La influencer cubana Claudia Artiles, novia del reguetonero Ultrack, conmovió a sus seguidores en redes sociales al compartir un emotivo video junto a su pequeño hijo Marlon, con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down.

“Hoy es 21 de marzo y celebro la suerte de ser mamá de alguien muy especial. Él tiene Síndrome de Down pero eso es solo parte de su historia. Cada risa, cada abrazo y cada pequeño logro me recuerda que el amor no entiende de diferencias”, expresó Claudia en el video donde se le ve jugando y riendo con su hijo en escenas llenas de ternura.

“Hoy no solo celebramos el Día Mundial del Síndrome de Down, celebramos la alegría, la inclusión y el derecho a ser uno mismo porque tener un cromosoma extra solo significa tener amor de sobra”, añadió la joven madre, dejando un poderoso mensaje de amor e inclusión.

La publicación generó una ola de reacciones positivas, y muchos usuarios no dudaron en expresar su admiración: “Marlon tiene la mejor mamá”; “Dios te premió con un bebé como Marlito y te bendice aún más porque quisiste tenerlo, fuiste valiente y muy amorosa mi niña”; “Dios te bendiga mi niña por ser la madre que eres tan joven”; “Gracias por concientizar al mundo sobre el Síndrome de Down y sobre las diferencias individuales a través du tu historia de amor con Marlon”; “Bendiciones para todos esos niños tan bellos en especial ese chiquitín que adoramos mucho”; “Dios te bendiga siempre a ti a tu bebé y sigue así luchando por tu bebé que es un regalo de Dios pues suplirá cada petición de tu corazón te admiro por tu valentía”.

Con sus palabras, Claudia también envió un mensaje esperanzador a otras madres que han recibido el diagnóstico de Síndrome de Down para sus hijos y les aseguró que son niños que necesitan y dan mucho amor.

El video no solo tocó corazones, sino que visibilizó con fuerza el valor de la inclusión y el amor incondicional, resaltando que la maternidad, en todas sus formas, puede ser una experiencia profundamente enriquecedora.

