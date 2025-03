Aduana confisca en Varadero 30 mil dólares "falsos" provenientes de EE.UU.

Vídeos relacionados:

Las autoridades aduaneras cubanas decomisaron 30 mil dólares "falsos", de atrezo, en el Aeropuerto "Juan Gualberto Gómez de Varadero" este sábado. Los billetes estaban rotulados con el lema "For Motion Pictures Purposes" (para fines cinematográficos).

La noticia trascendió en las redes sociales de William Pérez González, vicejefe primero de la Aduana General de la República, quien comunicó sobre la confiscación de los billetes de 100 "dólares" que intentó introducir en el país un individuo proveniente de Estados Unidos y que excedían el monto de 5,000 USD permitido a los viajeros.

Según Pérez González, el decomiso se enmarca dentro de un "ejercicio de enfrentamiento al tráfico ilícito".

Aunque las autoridades ensalzaron el acto, congratulándose por "intensificar" la persecución de delitos, decenas de internautas les hicieron notar que los papeles decomisados no eran más que objetos de atrezo para ser usados en filmes o videoclips.

El propio lema "For Motion Pictures Purposes" y en el reverso "In Props We Trust" (en la utilería confiamos), en vez del acostumbrado "In God We Trust", demostraban el uso que se daría a los "dólares", defendieron los internautas.

"Pobre persona, esos billetes se usan para hacer videos y tal. Claramente dice que son billetes copia para propósitos de imagen y promoción, así que no es ilegal cuando los mismos billetes lo dicen... madre mía", escribió un ciudadano.

Otro destacó que el simple hecho de estar en posesión de esos papeles no constituye delito, "a no ser que trate de usarlo para pagar algo", y agregó: "Vaya, que son como si fueran billetes de Monopolio".

No obstante, algunos foristas coincidieron en que en algunos negocios se habían usado billetes falsos y las personas no se habían percatado de ello.

"La Aduana adoptó la medida correspondiente para evitar que fueran empleados en hechos delictivos, como una estafa reciente en Matanzas con un billete similar", defendió una cubana, refiriéndose a la reciente detención de un matancero, tras intentar comprar en una cafetería con un billete de cien dólares falsos.

En ese caso, en la nota de denuncia, donde se insertaba una imagen de un billete con las mismas frases de los decomisados por la Aduana, un perfil oficialista relató que el sujeto quiso hacerse “el pillo” y comprar bebidas en una cafetería en el Consejo La Luisa, pagando con un billete falso, algo que no consiguió.

En las fronteras cubanas, las autoridades han intensificado sus controles para evitar la introducción de droga, pero también de dólares falsos, actos que, en opinión de las autoridades, afectan la estabilidad y la economía del país

Este fin de semana también trascendió en las redes de la Aduana la detección de una nueva forma de consumo de drogas, que consiste en tirillas sublinguales con THC.

El vicejefe de ese órgano del régimen, además, anunció que este domingo frustraron un intento de sacar ilegalmente del

país dos kilogramos de oro en cuatro lingotes, encubiertos en un equipaje, en el Aeropuerto Internacional José Martí, de La Habana.

