Ganó en un casino pero no tenía residencia en EE.UU: Cubano logra cobrar sus premios un año y medio después

Un cubano que ganó tres premios gordos en un casino del sur de Florida en 2023 tuvo que esperar un año y medio para poder cobrar su dinero por no tener entonces residencia legal en Estados Unidos, un requisito que exige la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.

Felizmente, la larga espera de Eduardo Cardoso terminó cuando, luego de obtener su residencia en el país, pudo reclamar los más de 6,000 dólares de ganancias que logró en el Seminole Classic Casino de Florida en agosto de 2023.

Cardoso, un amante de los juegos y asiduo a los casinos, jugó entonces a las tragamonedas y ganó tres jackpots, pero no pudo recibir sus premios por las regulaciones del gobierno federal de EE.UU.

Las disposiciones de la OFAC impiden cualquier tipo de pago en EE.UU. a ciudadanos cubanos que no puedan acreditar residencia legal fuera de la isla, debido a las sanciones económicas impuestas a Cuba.

Eso incluye los pagos por premios en casinos, recordó el canal televisivo NBC6 South Florida, que entrevistó a Cardoso luego de su triunfo, y a la gerencia del casino.

“Los cubanos deben presentar evidencia que demuestre su ciudadanía o residencia legal permanente en un tercer país, como un pasaporte extranjero o estadounidense o una tarjeta de residente permanente”, para reclamar ganancias obtenidas en casinos, precisó el reporte.

Por tal razón, Cardoso se vio impedido de recibir su premio. “Tenía un pasaporte cubano y dicen que un pasaporte cubano no es válido aquí”, señaló entonces.

Al respecto, los representantes del casino declararon que “los casinos Seminole siempre pagan todo el dinero de los premios, a menos que lo prohíban las regulaciones del Departamento del Tesoro”, y aseguraron que en cuanto el cubano presentara prueba de su residencia, le entregarían sus ganancias. Y así fue.

Entrevistado nuevamente esta semana por NBC6, luego de haber recibido el pago pendiente, Cardoso confirmó: “Pude reclamar mis ganancias”.

“En total, reclamé $6,400. Con ese dinero voy a ver a mi mamá y a mis hijos; hace 16 años que no los veo. Me dan ganas de llorar”, confesó emocionado el cubano.

También aprovechó para alertar a otras personas que estén en similar situación: “Si no tienes documentos, no juegues porque no te van a pagar”.

NBC6 se puso en contacto de nuevo con el casino. El gerente general del Seminole Classic Casino, Edward Aguilar, declaró en un comunicado: “Estamos muy contentos de confirmar que le pagamos al Sr. Cardoso sus ganancias, que totalizaron más de $6,000, después de que nos proporcionó los documentos de identificación requeridos”.

Un caso similar ocurrió en 2019, cuando el cubano Gabriel Díaz Gato ganó el jackpot en las máquinas tragamonedas del casino del Seminole Hard Rock Hotel, en Florida, y no pudo cobrar el premio de 3,850 dólares por ser residente de la isla.