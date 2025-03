Chocolate MC estalla contra la Televisión Cubana: "A mí no me cojan para eso"

El Rey del Reparto, Chocolate MC, reaccionó con enojo tras enterarse de que su canción Wow Pedro fue mencionada en un segmento de la "Revista Buenos Días", transmitido por la Televisión Cubana.

El artista dejó claro que no le agrada la idea de aparecer en la televisión del régimen y hasta denunció que podría tratarse de una estrategia de la Seguridad del Estado.

Lo más leído hoy:

"Eso de que las canciones del reparto están influyendo en el vocabulario de la juventud cubana... Na. ¡Tu madre! A mí no me cojan para eso, ni me pongan en la televisión para que la gente se esté confundiendo pensando 'ay, Chocolate ahora en el televisor'", dijo el artista.

Su reacción llega tras ver que fue citado en un segmento que presenta el periodista y profesor Cristian Martínez González, conocido por su labor en el blog Buen Idioma.

Otro fragmento: Directa de Chocolate contra la TV Cubana

El especialista usó la canción de Chocolate para demostrar cómo la música urbana, en particular el reguetón y el reparto, han introducido construcciones lingüísticas cuestionables en el habla cotidiana.

"Yo nunca tuve el placer de decirle a mi mamá 'ven para acá para la sala que me están poniendo en el televisor'. Y ahora vienen estos a poner Wow Pedro con la muchacha muda esa haciéndole a las manos así", expresó molesto el reguetonero en una transmisión en directo por sus redes sociales.

Chocolate consideró que el hecho de que su tema fuera expuesto en la televisión responde a un plan de las autoridades.

"Esto se está yendo de control. Me tienen insultado", dijo el artista y advirtió que él no es Oniel Bebeshito, otro de los reguetoneros que fue mencionado en el mismo programa, por la canción "Tacto, que llegó el reparto", una frase que requiere coma antes de la conjunción causal.

Lanzado a finales de 2024, Wow Pedro se volvió viral en todas las plataformas. La canción incluye indirectas hacia el artista Harryson. Ha sido muy utilizada en coreografías y publicaciones en redes sociales. Este éxito volvió a colocar a Chocolate MC en la cubre del reparto, tanto en La Habana como en Miami.

Preguntas frecuentes sobre Chocolate MC y su polémica con la Televisión Cubana